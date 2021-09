Quadrinhos para crianças sobre alimentação saudável

(foto: Associação Brasileira Low Carb (ABLC) )







Uma iniciativa da Associação Brasileira Low Carb (ABLC) ensina crianças, através de uma história em quadrinhos, sobre a importância de ingerir alimentos naturais. Na cartilha “O mistério do açúcar escondido”, Lulu e Zeca, duas crianças amigas, conversam sobre como os alimentos que são muito industrializados podem fazer mal à saúde e desencadear doenças, como a obesidade e o diabetes. De maneira lúdica, Zeca apresenta alguns alimentos que devem ser evitados, ensina Lulu sobre a importância de ter uma alimentação saudável e esclarece suas dúvidas sobre a pirâmide alimentar. Ademais, a cartilha também contém uma série de receitas de pratos nutritivos e saborosos que podem ser feitos sem açúcar ou farinha. Para conferir tanto a cartilha infantil como o material suplementar, acesse o site ablc.org.br.





Dicas para a pele









1. Evite banhos quentes e demorados

2. Use sabonetes líquidos com hidratante no banho

3. Ingerir no mínimo 2 litros de água por dia

4. Use cremes à base de ácido hialurônico

5. Aplique cremes hidratantes após o banho no corpo todo

6. Ingerir cápsulas de ácido hialurônico e ômega 3 com indicação médica

Desafio contra o vício da nicotina

Você sabia que uma das partes do corpo que mais sofrem com a falta de umidade é a pele? É o que explica Maria Paula Del Nero, dermatologista da Sociedade Brasileira de Dermatologia (SBD). O tempo muito seco pode gerar ressecamento, dermatites e até infecções secundárias. "Vermelhidão e coceira são sintomas de dermatite e ocorrem devido ao ressecamento excessivo. No tempo seco, as impurezas presentes no ar podem gerar esse problema. Além disso, o organismo desidratado diminui a camada de gordura da pele, que funciona como uma barreira contra agentes externos", destaca a médica. Tomar bastante líquido e usar cremes hidratantes são medidas que podem amenizar e/ou evitar esses problemas. Confira as dicas para manter a saúde da sua pele:

(foto: Pixabay)

Com o objetivo de diminuir o índice de fumantes no Brasil, o grupo Oncoclínicas lançou uma campanha que incentiva tabagistas a largarem o vício. O “Desafio 21 dias sem cigarros” conta com metas diárias a serem cumpridas, que visam diminuir através de atividades práticas a sensação de ansiedade e até mesmo a fissura física que vem acompanhada do ato de fumar. “Há uma dependência psicológica e física da nicotina. O cigarro, muitas vezes, serve de apoio e como um mecanismo de adaptação para lidar com sentimentos de solidão e frustração, além de causar abstinência. Parar de fumar não é fácil mesmo, e todo apoio é necessário”, explica o pneumologista Luiz Pereira, do Grupo Oncoclínicas.

Benefícios da argila facial

(foto: Pixabay)

As argilas têm diversas funcionalidades e, atualmente, se tornaram uma ótima opção de tratamento estético. Cada tratamento deve ser feito de acordo com o tipo de pele da pessoa e com o resultado desejado. “Apesar de cada tipo oferecer benefícios e funções distintas, no geral elas são ricas em oligoelementos, que são muito preciosos para nossa pele, pois auxiliam na prevenção do envelhecimento, na cicatrização, na absorção da oleosidade e na eliminação das toxinas”, explica Kika Chammas, farmacêutica e fundadora da Dermare. É recomendado comprar a argila em pó, diluí-la em água filtrada até formar uma pasta homogênea e passá-la no rosto. Aplique em torno de 10 a 15 minutos, e faça isso de uma a duas vezes por semana. “Caso queira deixar alguns minutos a mais, mantenha a pele hidratada borrifando água filtrada, hidrolato ou água termal, para evitar ressecamento exagerado”, aconselha.

É possível prevenir a calvície?

(foto: Pixabay)

A queda de cabelo é algo que preocupa e incomoda a maioria das pessoas. É por isso que Cássia Ramos Coelho, membro da Sociedade Brasileira de Dermatologia, explica se é possível prevenir ou não a alopecia. Caso haja casos na família, o indivíduo tem uma maior propensão à calvície. “A prevenção total nem sempre é possível, mas um tratamento precoce pode postergar o surgimento da alopecia ou sua evolução para a perda total dos cabelos”, conta a médica. O tratamento normalmente é feito com medicamentos via oral e tópicos, sempre prescritos pelo dermatologista após uma avaliação específica. O cabelo também pode cair devido a danos químicos (alopecia química) ou pelo repuxamento dos fios (alopecia de tração) e esse tipo de queda é mais fácil de evitar. “Evite os fatores que causam a queda e hidrate sempre bem os fios. Quando for utilizar penteados como coques e rabos de cavalo, evite repuxar muito”, ensina. Ademais, é indicado usar protetores térmicos, cremes hidratantes ou chapéu UV para proteger o cabelo dos danos do sol, do mar e da piscina.