Massagem é uma forma de se amar, ser feliz e relaxar

Conforme Samira Ribeiro, existe uma relação entre a fisioterapia e a massagem. “A fisioterapia valida as técnicas de massagem ao resgatar as terapias manuais, que são técnicas curativas por meio do toque. As liberações miofasciais através do deslizamento, amassamento e percussões ajudam o tecido muscular e facial a se hidratarem, melhorar a estrutura, e equilibram o sistema muscular com informações mais precisas sobre o posicionamento corporal e, consequentemente, melhoram o humor.”



Há ainda como receber os benefícios das massagens em situações pós-cirúrgica. Mas Samira Ribeiro alerta: “Elas precisam de liberação médica. São fundamentais para que os resultados estéticos sejam garantidos. A drenagem linfática pós-operatória, por exemplo, ajuda a diminuir os inchaços, melhora a circulação sanguínea e, consequentemente, melhora a cicatrização tecidual”. A terapêutica certa, no momento certo, influencia na saúde do paciente como um todo.





Negligenciar a necessidade da técnica de massagem pós-operatória põe em risco outras áreas do corpo. “Em minha prática clínica, já pude acompanhar vários casos em que não foi feita de forma correta e o paciente teve de fazer tratamentos para dores na coluna, para liberação das aderências formadas. Isso significa mais tempo e dinheiro investido na recuperação da saúde, sem contar no impacto psicológico para o paciente.”





Particularmente, Samira Ribeiro confessa que é uma grande fã das técnicas de massoterapia. “Faço pelo menos uma vez por semana com o objetivo de relaxar a musculatura e diminuir o estresse do dia a dia. Desde que descobri os benefícios das massagens de forma periódica, observo que minha semana é mais produtiva porque fico mais calma, concentrada e sem dores musculares. Sendo adepta e conhecendo os benefícios, sempre indico e presenteio minha família e amigos com sessões de massagens.”





O Studio Casa Verde oferece os serviços de massagem há 12 anos. E a procura é tanto de homens quanto mulheres, que que- rem, principalmente, alívio para o estresse e as dores musculares. “Durante a pandemia, a procura aumentou bastante devido à inadequação ergonômica no home office. O nosso protocolo exige muito cuidado e atenção, sem perder o carinho com o cliente. Nossos profissionais usam equipamentos de proteção individual, além da higienização das mãos e da sala, principalmente da maca, onde a pessoa tem muito contato. O ambiente arejado favorece a circulação do ar, principalmente durante a limpeza da sala e a pausa entre um horário e outro. Os materiais são descartáveis ou de uso individual, como os lençóis e toalhas. É importante salientar que, antes do atendimento, tanto os profissionais quanto os clientes não podem estar apresentando nenhum sintoma da COVID-19 e ambos devem permanecer de máscara durante todo o atendimento.”





Massoterapeuta há 10 anos, Fátima Souza conta que escolheu a profissão pela gratidão em poder ajudar o outro, principalmente neste momento de pandemia, em que as pessoas se encontram tão vulneráveis, estressadas e deprimidas. “É como mágica o poder do toque das mãos aliviar a dor, o estresse, as tensões do dia a dia, melhorar um quadro de depressão, promover saúde e bem-estar. Não tem preço”, diz.





Fátima Souza enfatiza que, além do relaxamento do corpo e da sensação de bem-estar, a massagem proporciona a diminuição do estresse, da ansiedade, do cansaço, melhora a insônia, alivia as tensões e dores musculares, melhora a circulação sanguínea, alívio das dores de cabeça, elimina toxinas do organismo e muito mais. “A massagem deveria fazer parte da rotina e até mesmo ser recomendada pelos médicos, uma vez que só traz benefícios à saúde. Durante a sessão de massagem, é liberado o hormônio cortisol, que ajuda a combater o estresse. Também há o aumento da dopamina, que é o neurotransmissor responsável pela sensação de prazer, por isso a pessoa se sente relaxada e muito bem. Investir na saúde física e mental com massagens semanais é uma meta necessária para uma vida mais saudável e feliz.”





Fátima conta que no atendimento o cliente é tratado com cordialidade e respeito. “O massoterapeuta preenche a ficha de anamnese do paciente, um documento confidencial, essencial, que precede qualquer terapia manual. É por meio dele que o terapeuta conhece o histórico clínico da pessoa e estabelece qual terapia melhor se adequa às suas necessidades”.





A massoterapeuta avisa ainda que o ambiente propício para a massagem é tão importante quanto a própria massagem: “É necessário um espaço limpo e organizado, com ventilação, tranquilo, silencioso, com pouca luminosidade, aconchegante, com uma música relaxante, aromatizado com óleos essenciais que irão potencializar os benefícios da massagem e induzir o paciente ao relaxamento profundo”.





























