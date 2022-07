Sufocação ou engasgo ocupa terceiro lugar por mortes de crianças no Brasil

1 - Bebês menores de um ano

A primeira medida a ser tomada sempre é chamar o suporte avançado de vida. Se tiver mais de um adulto presente frente a uma criança engasgada, enquanto um chama o Samu ou Corpo de Bombeiros, o outro inicia as manobras de desengasgo.

Existem duas principais manobras: uma para bebês menores de um ano e outra para os bebês acima dessa faixa etária. A manobra feita em bebês de até um ano é feita colocando o bebê de bruços em cima do braço do adulto.Faça cinco compressões entre as escápulas, no meio das costas, naqueles ossos maiores que temos no meio das costas. A compressão é feita com a região hipotênar (a parte gordinha da mão). Com a mão aberta, bata cinco vezes entre as escápulas do bebê. Após, vire o bebê de barriga para cima, ainda apoiado no braço do adulto. Isso com a cabeça do bebê inclinada para baixo. É apenas uma inclinação. Faça cinco compressões com dois dedos, o indicador e dedo médio, sobre o esterno da criança (o osso que tem no meio do tórax, entre os mamilos).Caso a criança em qualquer momento da manobra comece a chorar, tossir, vomitar, pare a manobra e observe se essa criança vai corar, voltar a respirar. Se isso acontecer, interrompa a manobra.Leia também: Primeiros socorros: saiba como agir dentro da hora dourada.