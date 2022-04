Primeiros socorros: saiba como agir dentro da 'hora dourada'

Primeiro Sargento Bombeiro Militar Robson de Paula destaca que o maior índice de morte acontece na primeira hora (foto: Gladyston Rodrigues/EM/D.A Press) Os primeiros socorros são compreendidos por ações simples e passam por três regras básicas: uso de equipamento de proteção individual (óculos de proteção, máscara e luvas); saber os procedimentos básicos dos primeiros socorros, e querer aplicar os conhecimentos básicos para a vítima de acidente ou mal súbito. Tendo avaliado a cena e não havendo riscos adicionais, o socorrista inicia o atendimento de forma básica.

Ele enfatiza que o maior índice de morte acontece na primeira hora, cuja denominação é “golden hour”. E é justamente nesta fase crítica do atendimento que a intervenção de pessoas treinadas em prestar o atendimento pré-hospitalar é tão importante, a fim de proporcionar à vítima um suporte básico até a chegada das diversas equipes de socorro.



O sargento Robson de Paula conta que o curso de primeiros socorros do Corpo de Bombeiros ocorre no 3º Batalhão de Bombeiros Militar de Minas Gerais, é gratuito, das 19h às 22h30, totalizando uma carga horária de 40h/aula (presencial) e 38h/aula (on-line), com duração de duas semanas.



Quem se interessar pode se inscrever e não é exigido conhecimento na área de saúde. Por meio do telefone (31) 3490-5528 a pessoa deixa nome completo, identidade e número de telefone para contato numa lista de espera.

O curso começou em 11 de setembro de 2006, e após 15 anos são 9.440 formados em 303 turmas, sendo 271 presenciais e 32 on-line. Em março de 2020, com a pandemia da COVID-19, o curso passou a ser EAD.



Nessa modalidade, 1.757 pessoas foram treinadas e participaram de campanhas de arrecadação e doações de leite, fraldas e cestas básicas e brinquedos, mesmo estando nas mais variadas regiões do Brasil e do mundo (Rio de Janeiro, São Paulo, Bahia, Pará, Mato Grosso do Sul, bem como Londres, na Inglaterra, e Dubai, nos Emirados Árabes, etc).





O perfil de quem procura pelo curso é o mais variado e diverso. O sargento Robson de Paula conta que entre os que já participaram estão donas de casa, jovens à procura do primeiro emprego, técnicos em segurança do trabalho, cuidadores de idosos, motociclistas, além de médicos, fisioterapeutas, enfermeiros, fonoaudiólogos, militares do Exército, da Força Aérea, da Polícia Militar de Minas Gerais, da Polícia Civil e guardas municipais.



“Os motivos são os mais variados; contudo, o principal é ter conhecimentos básicos para serem aplicados em prol da vida antes da chegada das equipes de socorro.”

Quanto a ensinar crianças, ele explica: “Temos feito estudos no sentido de viabilizar o acesso às informações básicas aos menores (crianças e adolescentes). Entretanto, alguns detalhes ainda precisam ser definidos. O que não se pode negar é que eles também têm plenas condições de prestar os primeiros socorros.”





O QUE TER EM CASA

O sargento Robson de Paula diz que, em casa, é útil ter luvas descartáveis, compressas de gaze (pano limpo), revista ou papelão para auxiliar nas imobilizações de fraturas, ataduras (faixas) etc., que vão auxiliar nas técnicas dos primeiros socorros. Mas avisa que todos os materiais utilizados no atendimento, de forma improvisada ou não, não excluem a necessidade dos conhecimentos básicos adquiridos nos cursos de primeiros socorros.

E ter em mente os números dos telefones 193 (Corpo de Bombeiros) e 192 (Samu) é o básico. Se não conseguir decorar, que esteja anotado em local de fácil visualização. O Centro de Operações de Bombeiros (Cobom) frequentemente recebe chamadas em que a primeira resposta no atendimento é dada por telefone.



É muito importante quem chama por socorro manter a calma e, preferencialmente, o aparelho celular no modo “viva voz” para seguir as orientações do atendente, que, ao mesmo tempo, auxilia nos procedimentos a serem tomados por quem está na cena. Além de também deslocar uma unidade do Resgate para o local solicitado.



AÇÕES IMPORTANTES



Massagem cardiorrespiratória (foto: succo/Pixabay)







O 1º sargento Bombeiro militar Robson de Paula, do 3º Batalhão de Bombeiros Militar de Minas Gerais, coordenador do curso de primeiros socorros, destaca algumas ações importantes de socorro diante de situações diversas. Vale saber cada uma. “Os acidentes domésticos ocorrem em grande escala e representam uma das principais causas de morte de crianças de até 12 anos”, avisa.





A principal dica é ter conhecimento em primeiros socorros, manter a calma e deixar as crendices populares de lado, tais como: aplicar nos ferimentos sal, açúcar, pó de café etc.; aplicar nas queimaduras clara de ovo, pasta de dente etc. Nenhuma dessas medidas deve ser adotada É ideal nos ferimentos com sangramento usar um pano limpo e fazer pressão no local de forma suficiente para estancar a hemorragia Nas queimaduras, devemos utilizar água na temperatura ambiente, preferencialmente corrente (torneira aberta), para diminuir a temperatura, bem como a dor Nas suspeitas de fratura, o ideal é manter a região afetada imóvel até a chegada da equipe de socorro Nas obstruções de vias aéreas por corpo estranho (engasgos), aplicar manobras de Hemilich (manobras de alívio de engasgo que são especificas para adultos, crianças e bebês. Técnicas essas desenvolvidas em cursos de primeiros socorros) Nos acidentes com maior gravidade, nenhuma dessas medidas excluem a necessidade do acionamento de uma equipe de emergência (192 Samu ou 193 Corpo de Bombeiros)



CRUZ VERMELHA: REFERÊNCIA