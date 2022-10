Qual a melhor vitamina para manter o cérebro jovem e saudável; confira

(foto: Getty Images)

Manter um cérebro saudável pode parecer algo difícil, mas há algo bastante simples ao nosso alcance que pode contribuir para isso: a alimentação.



Claro, não basta apenas comer — é preciso comer bem, com uma dieta rica em vitaminas.

"Você tem o poder na ponta do garfo", diz Uma Naidoo, psiquiatra nutricional da Escola de Medicina da Universidade de Harvard, nos Estados Unidos, à BBC News Mundo, o serviço em espanhol da BBC.



Naidoo é a autora do livro This is your brain on food, um guia com alimentos que ajudam no funcionamento do corpo e do cérebro, aqueles que você deve evitar e os mais prejudiciais.

Para a especialista, existe uma vitamina fundamental para manter nosso cérebro jovem e saudável — algo que ela aborda nesta entrevista, entre outros assuntos. Confira.





BBC - Qual é a melhor vitamina para proteger nosso cérebro do envelhecimento?

Uma Naidoo - A melhor vitamina a cobrir vários aspectos relacionados à saúde do cérebro é a vitamina B.



Existem vários tipos desta vitamina e cada uma tem uma função importante para o cérebro.

Naidoo é a autora do livro 'This is your brain on food' (foto: Gentileza Uma Naidoo)

BBC - O que há de tão especial na vitamina B?

Naidoo - Existem 8 tipos de vitaminas B.



A vitamina B-1, chamada tiamina, ajuda nas funções básicas das células e no metabolismo de diferentes nutrientes para nos ajudar a obter energia. Um baixo nível de tiamina pode levar a uma função cognitiva deficiente, bem como a outros problemas no corpo.



A vitamina B-12, ou cobalamina, é essencial para a formação de glóbulos vermelhos e do DNA, mas também apoia o sistema nervoso, o desenvolvimento e as funções cerebrais. Ela faz coisas mais específicas, como auxiliar na quebra da homocisteína — uma proteína prejudicial ao coração que também pode levar a alguma forma de demência.



Uma das minhas favoritas, da qual eu falo o tempo todo, é a vitamina B-9, o ácido fólico. Ela participa da atividade dos neurotransmissores, da formação do DNA e da desintoxicação celular.



Um baixo nível de ácido fólico também está associado ao mau humor. Então, comendo vegetais de folhas verdes, que geralmente são ricos em ácido fólico natural, você favorece o bom humor e a saúde mental.



Essas são apenas algumas funções das vitaminas B.





Psiquiatra nutricional recomenda consumo de iogurte natural e mirtilos (foto: Getty Images)

BBC News - Todas as vitaminas B são boas para o cérebro?

Naidoo - Elas têm benefícios que vão além do cérebro, mas todas têm algum elemento que contribui.

Algumas estão mais diretamente relacionadas ao cérebro, como as vitaminas B-12, B-9 e B-1. E outras ajudam em funções corporais muito necessárias, como a formação de células sanguíneas.

BBC News - Onde podemos encontrar as vitaminas B?

Naidoo - Em muitos alimentos diferentes.



Gosto de ajudar as pessoas com exercícios mnemônicos (a junção das iniciais ou letras de um conceito ou pensamento mais complexo com o objetivo de formar palavras ou frases de mais simples memorização).



Uma delas é: B.I.G. Y.E.S.S. (em inglês, algo como "um grande sim"). A letra "B" é a inicial de feijão em inglês e inclui também os grãos, as lentilhas, as leguminosas... Estes são ricos em vitamina B.



Ignore o "I" seguinte.



"G" é para greens (verduras). Ele agrupa todos os diferentes tipos de vegetais de folhas verdes. Quanto mais verdes, melhor, pois eles são ricos em ácido fólico.



"Y" é para iogurte (yogurt) lácteo, que contém riboflavina, que é vitamina B-2, e também contém vitamina B-12. Escolha sempre o iogurte do tipo natural. Existe até iogurtes não lácteos que contêm essas vitaminas.



"E" é a primeira letra de ovos em inglês (eggs). Se você consome ovos, sempre sugiro comprar os de galinhas criadas livres de gaiolas. Eles são muito ricos em vitamina B-7, que é a biotina.

O salmão é rico em vitaminas B, como a B-2, B-3, B-6 e B-12 (foto: Getty Images)



O primeiro "S" é para salmão. Muitas pessoas sabem que o salmão é rico em vitaminas do complexo B, que incluem a vitamina B-2 ou riboflavina, a vitamina B-3 ou niacina, a vitamina B-6 ou piridoxina e a vitamina B-12 ou cobalamina. Todos elas ajudam o cérebro.



E o outro "S" é para sementes de girassol. Estas são uma das fontes mais ricas de vitamina B-5, chamada de ácido pantotênico. Vinte porcento do valor diário recomendado dessa vitamina pode ser obtido com apenas 28 gramas dessas sementes.



É fácil adicioná-las à salada ou a bebidas para obter essa vitamina.





BBC News - Qual é a quantidade diária recomendada de vitamina B para ajudar a saúde do nosso cérebro?

Naidoo - Quando se trata de alimentos, nem sempre temos certeza das dosagens exatas de vitaminas que eles contêm. E é aqui que eu gosto de falar sobre uma dieta alimentar saudável e equilibrada.



Tente incluir vários alimentos em uma dieta saudável e equilibrada. Não coma apenas feijão, não coma apenas vegetais de folhas verdes, porque você perderá as outras sete vitaminas B.

Na internet, você pode encontrar as diferentes vitaminas do complexo B existentes e as quantidades diárias recomendadas. Nos Estados Unidos, usamos como guia o RDA (Recommended Dietary Allowances).

BBC News - Existem desvantagens em consumir vitamina B?

Naidoo - Seu corpo absorve o quanto precisa e o restante será eliminado na urina.

Quando se trata de vitaminas, acreditar que comer ou beber a mais delas será mais benéfico é muitas vezes um mito. Use a quantidade recomendada e adote uma alimentação saudável.

Alguns dos excessos de diferentes vitaminas, não apenas a vitamina B, podem ter efeitos secundários. É importante ter cuidado.

Uma Naidoo e fã durante lançamento do livro da especialista (foto: Getty Images)

BBC News - O que você recomenda que seus pacientes comam?

Naidoo - O primeiro passo é entender os sinais da saúde de uma pessoa, que tipos de alimentos ela gosta de comer e os que não gosta.

Um ótimo exemplo é o iogurte, que possui probióticos e oferece grandes benefícios. Mirtilos também são bons.

Mas um iogurte de mirtilo (industrializado) pode não ser a opção mais saudável, porque muitos iogurtes com sabor de frutas são muito fartos em açúcares adicionados, o que não é saudável para o cérebro. É muito mais saudável pegar uma tigela de iogurte e adicionar mirtilos congelados ou frescos, adoçados com um pouco de canela e um toque de mel.

Se você não come mariscos, ovos ou laticínios, procure alternativas. Uma ótima fonte de vitamina B-12 para quem é vegetariano é a levedura nutricional.

BBC News - Mais algum conselho?

Naidoo - Gostaria de dizer mais duas coisas.

A primeira: coma a laranja, não compre a caixa de suco de laranja. Porque a laranja tem a fibra, os nutrientes das vitaminas, os minerais que você precisa. O suco de laranja geralmente tem um monte de açúcar adicionado e as fibras removidas, tornando-o uma versão menos saudável da fruta.

A segunda: você tem o poder na ponta do garfo. É algo que está sob seu próprio controle e é muito poderoso que você saiba disso.

- Este texto foi publicado em https://www.bbc.com/portuguese/geral-63237031