Saiba o que você deve fazer para ter um envelhecimento saudável

O processo de envelhecimento é influenciado por vários aspectos, como condições de saúde, renda, escolaridade, local de moradia, apoio social e histórico de vida (foto: Freepik/Divulgação)

O envelhecimento é um fenômeno natural e que acomete todos os seres vivos. Até pouco tempo atrás, a expectativa de vida era muito aquém do que é hoje. Pela primeira vez na história a maioria das pessoas passarão dos 60 anos de vida, estando a expectativa de vida no Brasil, na atualidade, em 76 anos, de acordo com o IBGE.

“Algumas pessoas viverão muito além disso, podendo passar dos 100 anos, o que é uma grande conquista da sociedade. Contudo, a possibilidade de viver uma vida longa requer que nos preparemos para isso, para que a terceira idade possa ser vivida com tranquilidade e com manutenção da capacidade funcional”, afirma a Professora Jaqueline Guimarães Barbosa, docente do curso de enfermagem da UFMG.

O processo de envelhecimento, de acordo com Jaqueline, é influenciado por vários aspectos, como condições de saúde, renda, escolaridade, local de moradia, apoio social e histórico de vida. “O estado de saúde está entre os fatores que mais impactará na qualidade dessa fase de vida, o qual decorrerá, em grande parte, da forma como nós nos cuidamos ao longo da vida. Ou seja, os frutos do autocuidado ao longo da vida serão colhidos na velhice. Mas nunca é tarde para começar”, explica.



Confira como se preparar para ter um envelhecimento saudável, segundo a especialista:

Idoso saudável

O envelhecimento normalmente está associado a diversas alterações estruturais e funcionais nos sistemas fisiológicos, como alterações na pele e cabelos, perda de massa muscular e lentificação do funcionamento corporal como um todo o que, todavia, não traz nenhuma restrição da participação social do indivíduo. Além disso, na terceira idade, a maioria das pessoas vão ter alguma doença crônica, o que não é sinônimo de estar doente, desde que mantidas sob controle.



A saúde do idoso caracteriza-se pela manutenção da sua autonomia e independência, ou seja, ser capaz por tomar decisões e realizar as ações desejadas. Um idoso que realizada de forma independente atividades de vida diária como usar o telefone, fazer compras no supermercado, ir ao médico e fazer uso de medicações, preparar sua comida e cuidar de sua casa, é um idoso muito saudável.

Muitos idosos são muito robustos e mantêm-se capazes de realizar atividades complexas, como gestão de negócios e instituições, cargos de liderança, apresentações artísticas, entre outros. Temos como exemplos o Papa Francisco (85 anos), o presidente dos Estados Unidos Joe Biden (79anos), o cantor Mick Jagger (79anos), as atrizes Jane Fonda (84 anos) e Fernanda Montenegro (91anos), e o cantor Roberto Carlos, hoje com 81 anos.



São situações que mostram que incapacidade não é um problema da idade. Se tudo que um idoso tem de características são cabelos brancos e rugas, mas vitalidade, ele está ótimo! Cabe pontuar, contudo, que o envelhecimento é fase mais heterogênea de todas, havendo idosos de 65 anos com estado de saúde muito comprometido. Não há um idoso ‘típico’.

Quais as principais práticas para um envelhecimento saudável?

A maioria dos problemas de saúde enfrentados por idosos são decorrentes de doenças crônicas, principalmente as não transmissíveis, que podem ser prevenidas e/ou controladas com hábitos saudáveis, tratamento adequado e monitoramento do estado de saúde. Assim, a adoção de hábitos saudáveis como realização de atividade física regular, manutenção das relações sociais e controle do estresse, alimentação saudável, monitoramento do estado de saúde, com realização de exames preventivos e vacinação em dia, além do sono de qualidade, são fatores que irão contribuir fortemente para se passar bem pela velhice.

O que dificulta o envelhecimento saudável?

Enquanto sociedade temos muito a avançar em prol de propiciarmos aos idosos um envelhecimento digno. Ainda há muito preconceito contra os idosos, o que dificulta a contratação desse público pelas empresas, bem como há muitos aspectos estruturais que dificultam ao idoso conviver nos diferentes espaços sociais. Ora falta acessibilidade adequada, que considere uma possível lentificação na mobilidade do idoso e que não favoreça quedas, ora o idoso fica excluído por não ter facilidade com a comunicação digital, dentre outros.

Além disso, os serviços de saúde são ainda mais voltados para ações curativas em detrimento de ações promotoras da saúde dos idosos, o que precisa mudar. É preciso avançar em ações que considerem as necessidades e gostos desse grupo que tanto já fez pela sociedade, e que merece ser mais respeitado. Cabe ressaltar que toda a sociedade ganha com o envelhecimento saudável de sua população, e toda ela perde caso seus idosos estejam em condições precárias. E mesmo para os idosos mais debilitados, devemos estar preparados para prover todos os cuidados de que irão necessitar, assegurando-lhe uma vida digna.