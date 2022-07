Residências podem ser adaptadas para facilitar a rotina dos idosos

Com o avanço da idade, é preciso adotar alguns cuidados, inclusive na moradia (foto: joaopaulo_live2/Pixabay ) Com o avanço da idade, é preciso adotar alguns cuidados, inclusive com a moradia, dentro de casa. Para este Dia dos Avós , celebrado em 26 de julho, a arquiteta Karla Patrícia, sócia do escritório Norden Arquitetura, em Goiânia, destaca como adaptar a residência: "A preocupação mais imediata e mais simples de organizar numa casa é a largura da circulação entre móveis e a instalação de barras de segurança nos banheiros. Isso é facilmente alterado sem grandes investimentos”.



O ideal seria que todos os idosos tivessem um lar seguro e que lhes proporcionassem autonomia. Estudo do Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos (Dieese), divulgado ano passado, mostrou que quase um quinto da população brasileira é composta por pessoas com 60 anos ou mais. Feita com dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), a pesquisa indica que dos cerca de 210 milhões de habitantes do país, 37,7 milhões de brasileiros têm essa faixa etária.



Leia também:



Prevenir quedas



O ideal seria que todos os idosos tivessem um lar seguro e que lhes proporcionassem autonomia. Estudo do Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos (Dieese), divulgado ano passado, mostrou que quase um quinto da população brasileira é composta por pessoas com 60 anos ou mais. Feita com dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), a pesquisa indica que dos cerca de 210 milhões de habitantes do país, 37,7 milhões de brasileiros têm essa faixa etária.Leia também: Envelhecer: Velhos não são invisíveis, a sociedade é que está cega.

Arquiteta Karla Patrícia diz que a preocupação mais imediata é a largura da circulação entre os móveis (foto: Arquivo Pessoal ) Sobre a altura da mobília, Karla Patrícia também dá algumas instruções. “As prateleiras altas são muito perigosas, ainda mais se precisarem ser acessadas por meio de escadas, bancos e banquetas. Uma das maiores causas de mortes e invalidez de idosos se dá por meio de quedas ", alerta.



Também para prevenir quedas, Karla Patrícia ressalta os cuidados na área de banho. “Nos banheiros, além das barras no box e próximo a bancada e bacia sanitária, uma boa estratégia é instalar cadeiras ou bancos próprios para banho, já que isso facilita em caso de o idoso passar mal, além de ajudar na higienização das pernas e pés, evitando a perda de equilíbrio e consequente perigo de queda".





Pisos









Leia também: Trocar os pisos de uma casa é algo complicado, que envolve reforma, sujeira e demanda mais tempo, além de gastos maiores. “Uma boa forma de adaptar algumas coisas em casa é o uso de fitas antiderrapantes em locais de transição entre ambientes externos e internos, escadas e rampas. Outra questão importante é indicar onde há degraus com algum tipo de faixa de cor diferente para alertar sobre desnível”, recomenda Karla Patrícia.Leia também: Dia do Amigo: idosos que cultivam amizades vivem mais e melhor.



Nos banheiros é importante colocar barras de segurança próximas ao vaso e ao chuveiro, além de um banco ou cadeira na área do banho (foto: Arquivo Pessoal)





Contudo, para aqueles que optarem por fazer uma obra de adaptação, a arquiteta orienta: "No caso do usuário poder fazer uma reforma, o piso mais indicado é o acetinado com coeficiente de atrito acima de 0,4. Dessa maneira, mesmo que a área esteja molhada, ela não se torna escorregadia".





Iluminação





Em relação à iluminação da residência, Karla Patrícia lembra que a troca de janelas pode ser difícil, mas a troca de lâmpadas geralmente é eficiente. “O ideal é investir em luminárias com mais potência. Uma boa opção são os painéis de led de 30x30 ou 40x40, que tem uma boa potência de luz. Uma temperatura de cor mais neutra com 4000K é mais indicada também, nem branca demais para aumentar o cortisol e nem muito amarelada, já que pode dar a sensação de pouca luminosidade”, destaca.



Ainda para melhorar a iluminação ela sugere adotar cores claras nas paredes e no teto para rebatimento da luz do dia e da artificial, além de cortinas com opção de blackout e tecido fino claro, assim o usuário escolhe a quantidade de luminosidade.











Dois andares





Em casas com dois andares, deve-se colocar fitas antiderrapantes nos degraus e ter um bom corrimão fixado de forma correta (foto: Arquivo Pessoal) Para imóveis com dois andares, a arquiteta ressalta que um bom corrimão fixado de forma correta na escada ajuda na sustentação e equilíbrio de quem o utiliza. “Outro ponto é usar fitas adesivas nos degraus, para facilitar a identificação de mudança de nível como uma forma de alerta, isso se a pessoa tiver problemas de visão. Se esse não for o caso, adesivos antiderrapantes já auxiliam”, simplifica a arquiteta que atua em Goiânia.





No entanto, se o idoso tem dificuldades de locomoção, utilizando objetos de apoio como bengalas e andadores, ou mesmo estiver em uma cadeira de rodas, existem duas opções. “Se o idoso for cadeirante, hoje em dia existem elevadores cápsulas que podem ser instalados em pequenos espaços, mas o investimento é grande. Já para os que não tem condições, uma opção é a instalação de um quarto na parte térrea da casa, o que facilita o deslocamento. Mas as opções devem ser estudadas caso a caso, dependendo da dinâmica da família", orienta Karla Patrícia.