Como montar um jardim sensorial e estimular os sentidos

O principal em um jardim sensorial é se permitir experimentar, percorrer, tocar, cheirar e se encantar com as maravilhas da natureza (foto: Jill Wellington/Pixabay ) A Secretaria de Agricultura e Abastecimento do Estado de São Paulo dá algumas dicas para montar um jardim sensorial. Segundo a engenheira agrônoma da Coordenadoria de Desenvolvimento Rural Sustentável (CDRS), Maria Cláudia Silva Garcia Blanco, esses espaços consistem em um paisagismo funcional, o qual proporciona contato com a natureza e estímulo dos sentidos: visão, tato, olfato, paladar, audição.





Estímulo para pessoas com limitações sensoriais

Um jardim sensorial não precisa de um grande espaço, pode ser implantado em quintais e jardins residenciais, em varandas de apartamento ou em vasos (foto: RainerBerns/Pixabay )











A boa notícia é que um jardim sensorial não precisa de um grande espaço, pode ser implantado em quintais e jardins residenciais, em varandas de apartamentos com plantas sendo cultivadas em vaso, bem como em áreas públicas como praças, incentivando o convívio social e a troca de informações. Porém os jardins sensoriais têm, ainda, outras funções, como desenvolver os sentidos em pessoas com limitações sensoriais ou pessoas que querem se conectar com a natureza e estimular seus sentidos, já que as sensações experimentadas promovem bem-estar e avivam os sistemas sensorial e emocional. Leia também: Hortoterapia é alternativa no tratamento de transtorno mental.

Maria Cláudia sugere que em espaços externos seja construído em formatos que possibilitem ao visitante fazer um percurso. No caso de a finalidade ser para pessoas com limitações, como cadeirantes e idosos, os canteiros podem ser suspensos, com 50cm a 60cm de altura. "Colocar placas com nome da planta em braile também é interessante para o caso de o público ter limitações visuais; geralmente, outros sentidos podem ser aguçados quando há limitação em um deles", incentiva a extensionista. Já quando a opção ou a possibilidade for fazer um jardim em vasos, o ideal é utilizar um para cada sentido.

Sugestão de plantas para cada sentido No jardim sensorial, aposte na variedade, plantas com vários formatos e texturas e cores (foto: jiawei333/Pixabay )







• Visão %u2012 plantas floridas, folhagens de formatos diferentes, plantas com cores e tamanhos diversificados, formando um conjunto harmonioso. Podem compor esse conjunto as camélias, azaleias, primaveras, calêndulas, cavalinhas, os filodendros, hibiscos. Um bloco com plantas típicas de regiões áridas como as cactáceas, como o mandacaru; as suculentas, como babosa; e, ainda, outras cercadas de seixos ou pedregulhos completando a ambientação.





• Tato %u2012 plantas com vários formatos e texturas e que possam ser tocadas, como carqueja, espada ou lança de São Jorge, boldo, peixinho, malvarisco, tuias, entre outras.





• Olfato %u2012 plantas aromáticas como alecrim, tomilho, cidreiras, arruda, gerânio aromático e plantas com flores perfumadas como jasmim, orquídeas, lavandas e gardênias.





• Paladar %u2012 plantas que podem ser degustadas como os temperos, manjericão, orégano, cebolinha, salsa, sálvia, manjerona, hortelãs. E as flores comestíveis, como capuchinha e amor-perfeito. Entre os frutos, podem ser cultivados tomatinhos-cereja, morangos e laranja kinkan.





• Audição %u2012 para este sentido não são usadas plantas, mas instrumentos e recursos que emitem som como os sinos de vento feitos com vários materiais como bambu, metal e outros, que proporcionam diferentes sons. As minifontes e minicascatas de jardim proporcionam o som tranquilizante da água corrente.





Maria Cláudia afirma que "o principal em um jardim sensorial é a participação do visitante que tem que se permitir experimentar, percorrer, tocar, cheirar e se encantar com as maravilhas da natureza".





Agrônoma por formação e extensionista por opção, Maria Cláudia dá dicas para os vários espaços de cultivo.

Cultivo em canteiros

Para o cultivo em canteiros, a sugestão é elaborar um croqui da área com a distribuição das plantas por sentido e desenhando um percurso. Só depois disso, iniciar a preparação dos canteiros fazendo uma calagem na dose de 100g/m2 e adubação orgânica com três a 5kg/m2 de composto orgânico. As mudas devem ser adquiridas de fornecedor idôneo, garantindo sua identificação botânica e sanidade.

Cultivo em recipientes e vasos

Utilizar uma mistura de terra, composto orgânico/húmus ou torta de mamona nas seguintes proporções: terra:húmus = 1 : 1; ou terra:torta de mamona = 3 : 1; ou ainda terra:areia : húmus = 1 : 1 : 1, quando a terra for muito argilosa.





Ao montar os vasos, colocar no fundo pedriscos, cacos ou argila expandida para drenar o excesso de água. Após colocar a mistura de terra, fazer a semeadura, que deve ser na profundidade exigida. Quanto menor a semente, mais superficial deve ser a semeadura. No caso de mudas, retirar do recipiente e colocá-las em buracos na terra, apertando levemente com as mãos ao seu redor.





Espécies medicinais e PANC

No jardim sensorial, além de plantas medicinais é indicado também as PANCs, como a capuchinha (foto: Gaasbeek/Pixabay )

Ao programar um jardim sensorial, pode-se considerar que além dessa função as plantas escolhidas sejam espécies medicinais para que, afora todos os outros benefícios já citados, possam ser usadas em preparações medicinais como chás e sucos eficazes em combater vários males corriqueiros do dia a dia. Algumas são classificadas como PANC (Plantas Alimentícias Não Convencionais), cujas recomendações são:





• Folha da fortuna (Bryophylium pinnatum): PANC considerada antialérgica, antiúlceras e imunossupressiva. Pode ser consumida fresca, sem contraindicações.





• Boldo (Plectranthus barbatus Andrews): o sabor é amargo, mas produz belas flores roxas visitadas por borboletas e beija-flores.





• Capuchinha (Tropaeolum majus): também uma PANC, seus frutos e flores são nutritivos e podem ser consumidos. Em relação às qualidades medicinais é expectorante, antisséptica das vias urinárias, tendo ações diurética, antiinflamatória e hipotensiva. Pela beleza e colorido das flores também é apreciada como planta ornamental.





• Cavalinha (Equisetum hyemale): é bastante empregada na medicina caseira e na agricultura orgânica como protetora de plantas contra doenças.





• Alecrim (Rosmarinus officinalis): muito utilizada na culinária e na preparação de óleos essenciais.





• Colônia (Alpinia zerumbet): costuma ser cultivada como planta ornamental devido à beleza de suas flores, mas apenas as suas folhas são utilizáveis.para fins terapêuticos.





Para finalizar, a melhor das dicas é: aproveite o seu jardim sensorial, utilize as ervas e faça experiências gastronômicas em sua cozinha ou, simplesmente, observe as cores, os sons, os cheiros e pegue, sinta aquelas que podem ser tocadas. O encontro com a natureza certamente trará benefícios.











Para completar, regar bem, sem encharcar, e cobrir o solo do canteiro ou do vaso com seixos, pedras calcárias, capim seco, casca de arroz ou outra cobertura, evitando a erosão e os respingos de terra nas plantas quando forem ser regadas. Adubar com composto orgânico ou torta de mamona a cada dois ou três meses, para o bom desenvolvimento das plantas.