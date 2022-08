Hortoterapia é alternativa no tratamento de transtorno mental

A prática dos cuidados com a horta ou jardim é saudável, indicada para todas as idades e pessoas, mesmo para aquelas que não apresentam transtorno mental (foto: Hossein Ezzatkhah/Unsplash )



A hortoterapia se destaca como uma ferramenta para lidar com o estresse e a ansiedade tão presentes na vida das pessoas e muito prejudiciais à saúde mental. De acordo com estudo recente feito pela Associação Internacional de Gerenciamento de Estresse Brasil (Isma-BR), 70% da população ativa do Brasil já apresentou ou apresenta sintomas desses quadros.





A prática dos cuidados com a horta é saudável, indicada para todas as idades e para todos os tipos de pessoas, até mesmo aquelas que não apresentam nenhum tipo de transtorno mental. "Os benefícios são inúmeros, além de ser uma atividade acessível e barata quando comparada a outros métodos terapêuticos", destca o psiquiatra.



Leia também:



A hortoterapia é importante para a formação de uma postura de autoconhecimento, pois para qualquer planta crescer, há processos que não podem ser ultrapassados (foto: Sandie Clarke/Unsplash)



Leia também: Cromoterapia: o poder das cores para a saúde física e mental.

Pensando nisso, Sérgio Rocha listou os benefícios dessa atividade simples, porém poderosa para a saúde mental:





1 - Estimulando a paciência

Paciência é uma virtude que nem todas as pessoas têm, e praticá-la é aprender a controlar também a ansiedade e o estresse . "A hortoterapia é importante para a formação de uma postura de autoconhecimento, pois para qualquer planta crescer, há processos que não podem ser ultrapassados. É preciso esperar, logo, podemos ajudar na reestruturação da percepção de passagem de tempo dos pacientes, o que é ótimo para controle de impulsos e regulação de ansiedade", diz o médico.





2 - Integração social

Assim como diversas atividades, a hortoterapia ajuda na integração social, algo extremamente importante para a saúde mental, já que estar com pessoas e se comunicar é uma forma de cuidar dessa questão. "Tanto que, quando a pessoa se isola, tem mais tendência a sofrer com transtornos como ansiedade e depressão", exemplifica o psiquiatra.



A hortoterapia melhora a coordenação de todos que se utilizam do método, como aperfeiçoa as habilidades motoras (foto: Cassidy Phillips/Unsplash)



Leia também: Os seres humanos são sociais por natureza e precisam estar inseridos em um grupo. "Juntamos com pessoas que têm ideais em comum com os nossos. Há amantes de plantas, desde comunidades em redes sociais, workshops e até congressos sobre o mundo que as envolve" lembra Sérgio Rocha. “Quando um indivíduo começa o hábito da hortoterapia e se interessa por ele, irá encontrar pessoas com seus mesmos interesses, o que gera um processo de socialização”, completa ele.Leia também: Brasil vive segunda pandemia de saúde mental.





3 - Promoção da atividade física

A prática de atividade física tem ligação direta com a saúde mental. Sabe-se que fazer exercícios é uma ótima forma de prevenir transtornos psiquiátricos, além de fazer bem para a saúde de uma forma geral. “A hortoterapia melhora a coordenação de todos que se utilizam do método, como também aperfeiçoa suas habilidades motoras. O contato com a natureza evolui, também, a imunidade física e reduz a frequência cardíaca”, explica Sérgio Rocha.





Isso significa que é possível incluir a hortoterapia como uma atividade física, afinal, quando se fala em mexer o corpo, colocá-lo em movimento, também vai além dos esportes de alta performance.

4 - Estímulo da mente