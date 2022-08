Festival Internacional de Cinema e Psiquiatria vai debater a saúde mental

Para abordar o tema da campanha “Setembro Amarelo”, a primeira sessão, que vai ocorrer no dia 15 de setembro, às 19h, terá o filme “Nasce uma estrela”, na sala de cinema do Cineart.









No dia 16 de setembro, às 19h, serão exibidos os filmes “Meu pai” e “Coringa”. Já no dia 17 de setembro, às 10h, será a vez dos longas “Uma mente brilhante” e “Melhor impossível”. Encerrando a programação do festival, serão apresentados os filmes “Bohemian Rhapsody” e “Pequena Miss Sunshine” no dia 18 de setembro, às 10h.



A urgência do debate sobre saúde mental



No mês dedicado à prevenção do suicídio com a campanha 'Setembro Amarelo', o Minas Shopping abre as portas para a primeira edição do Festival Internacional de Cinema e Psiquiatria (foto: Gerd Altmann/Pixabay )



O Festival reforça a urgência do debate sobre saúde mental em um cenário de aumento dos sintomas psíquicos e dos transtornos mentais no país. Segundo levantamento da Universidade Federal de Pelotas (UFPel), em parceria com a Vital Strategies, quadros de depressão entre brasileiros cresceram 41% durante a pandemia.



A proposta do Festival, que tem o apoio da ABP e da Associação Brasileira de Impulsividade e Patologia Dual (ABIPD), é justamente orientar a sociedade e desmistificar os estigmas sobre as doenças mentais e os tratamentos.



Segundo o gerente geral do Minas Shopping, Fábio Freitas, esse é um projeto de grande relevância para toda a sociedade. "Precisamos falar com responsabilidade sobre saúde mental, especialmente, nesse momento de pós-pandemia. O Festival vai levar conhecimento científico para as pessoas de forma simples e acessível. Isso pode fazer a diferença para ajudar quem mais precisa de apoio. A valorização da vida e ações de responsabilidade social sempre serão abraçadas pelo Shopping".

ABP lança curso de preparação para o 'Setembro Amarelo'

Para reforçar a conscientização da população, a ABP também lançou um curso de preparação para a campanha 'Setembro Amarelo'. “Neste ano teremos um 'Setembro Amarelo' com foco na formação para as pessoas falarem desse tema. Isso é muito importante. É preciso ter um discurso científico, com conhecimento do que se está falando”, afirma Antônio Geraldo da Silva, presidente da ABP e idealizador do Festival Internacional de Cinema e Psiquiatria.

Agenda





Lançamento: 15 de setembro, às 19h, com o filme “Nasce uma estrela” (Debate sobre suicídio)

16 de setembro, às 19h: “Meu pai” (Debate sobre demência) e “Coringa” (Debate sobre quadro neurótico com manifestação psiquiátrica)

17 de setembro, às 10h: “Uma mente brilhante” (Debate sobre esquizofrenia) e “Melhor impossível” (Debate sobre TOC)

18 de setembro, às 10h: “Bohemian Rhapsody” (Debate sobre drogas e quadro depressivo) e “Pequena Miss Sunshine” (Debate sobre bipolaridade)

As sessões serão em salas de cinema do Cineart. Os ingressos custam R$ 16.





As inscrições para o curso , que será hoje, dia 20 de agosto, são gratuitas e a meta é formar um milhão de pessoas.