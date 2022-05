Hábito da leitura é santo remédio para a saúde mental

Uma pesquisa da Universidade de Sussex, na Inglaterra, por exemplo, revelou que seis minutos diários de leitura já aliviam o estresse e as tensões (foto: FREEPIK )





O hábito de ler ainda está longe de ser uma realidade para que o Brasil seja considerado um país leitor. A realização de uma nova edição presencial da Bienal Mineira do Livro, em Belo Horizonte, nesta semana, coloca o assunto em evidência com seus 10 dias de programação e milhares de livros disponíveis. A iniciativa compõe um, ainda pequeno, calendário fomentador da leitura, cuja prática está sendo cada vez mais indicada nos consultórios de psicologia, como parte do tratamento para questões que envolvem a saúde mental.

A indicação serve para quem já lê ou aqueles que ainda insistem em afirmar que não gostam de ler, visando estimular emoções e sentimentos. Independentemente de os leitores buscarem informação, conhecimento, diversão ou até mesmo uma “válvula de escape”, entre tantos outros motivos, o importante é saber que essa prática proporciona diversos benefícios para a mente e o corpo.

Luciana Thomsen ensinou o filho Matheus a ler desde cedo, o que contribuiu para que ele melhorasse um quadro de déficit de atenção (foto: Marcos Vieira/EM/D.A Press )

Uma pesquisa da Universidade de Sussex, na Inglaterra, por exemplo, revelou que seis minutos diários de leitura já aliviam o estresse e as tensões. Ler melhora o funcionamento do cérebro, desenvolve o senso crítico, estimula a imaginação, amplia o conhecimento, enriquece o vocabulário e a escrita.

A psicóloga, bibliotecária, doutora e mestre em ciência da informação Marina Nogueira Ferraz explica que, após a identificação de uma questão específica, sendo depressão ou ansiedade, por exemplo, podem-se indicar textos, literários ou não, com potencial terapêutico, sugerindo a leitura e posterior interpretação, focando em sentimentos e percepções decorrentes da história. O processo é denominado “biblioterapia”.

Marina conta que essa indicação é considerada uma terapia alternativa, mesmo não estando inserida no campo das terapias complementares, área de estudo das ciências da saúde. O processo funciona mais como um campo de estudo e prática para auxiliar no autoconhecimento e consequente melhoria na qualidade de vida.

O tratamento com livros acontece de forma interdisciplinar. O psicólogo conta com a ajuda de profissionais da biblioteconomia e educação, especializados em leitura terapêutica para indicar títulos, conduzir as conversas sobre a obra e avaliar os resultados.

A biblioterapia incentiva as emoções por meio da identificação do leitor com os personagens para harmonizar os sentimentos adversos, em forma de catarse. Como se trata de uma área interdisciplinar, quem trabalha com biblioterapia deve ter uma base mais aprofundada nas áreas de psicologia e filosofia.

A psicanalista e neurocientista mineira Ângela Mathylde Soares explica que a multidisciplinaridade contribui para as intervenções em diversas do- enças, pois a associação de muitos saberes beneficia as avaliações e a prevenção, sendo assertivamente trabalhada e pesquisada. “Ler é libertador e a compreensão do que se lê é a história do homem, da cidade, do país e por aí vai. Não se devem excluir as leituras contadas e interpretadas, também muito usadas em clínicas, como a contação de histórias, a teatralização da história e o reconto”, afirma.

Segundo Marina, a literatura terapêutica tem comprovação científica. Em uma busca rápida pelo termo ‘bibliotherapy’ na base de dados internacional PubMed, especializada em ciências da saúde, por exemplo, são mais de 600 resultados sobre estudos envolvendo esse processo. A biblioterapia pode ser individual ou em grupo, sendo ideal manter um acompanhamento de médio e longo prazos. “Uma sessão pode ajudar, mas os efeitos somente serão sentidos com alguns encontros, quando a afinidade das pessoas com os textos e uns com os outros possibilitarem uma entrega e um vínculo maior, gerando melhores resultados.

Benefícios da biblioterapia





» Melhoria da cognição

» Aprendizado do letramento

» Fruição e prazer

» Vocabulário ampliado

» Entendimento das questões diárias

» Lidar com o medo e a insegurança

» Maior interpretação do mundo

» Redução da ansiedade

» Construção de identidade

» Fortalecimento da atuação cidadã