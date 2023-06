Os países com maior tamanho médio de pênis em ranking mundial

683

(foto: Unsplash)

O Mapa World Data decidiu fazer a nível global algo que muitos adolescentes fazem com os colegas: comparar quem tem o maior "material". Com dados por nacionalidade, o site criou um ranking para dizer qual país tem a maior média de tamanho de pênis. O resultado mostrou que um dos nossos vizinhos latinos, os equatorianos, são os mais "bem dotados" do planeta, com uma média de 17,61cm - ereto.Todo o top cinco da lista é dominado por países da América ou da África: Camarões (16,67cm), Bolívia (16,51cm), Sudão (16,47) e Haiti (16,01cm).Já o Brasil aparece na turma do meio do ranking, em 23º lugar, com um comprimento médio de 15,22 cm por pênis.Os menores tamanhos foram encontrados em países da Ásia. Em Camboja a média nacional de comprimento do pênis é de 10,04cm; seguidos por Myanmar (10,70 cm), Filipinas (10,85), Sri Lanka (10,89) e Hong Kong (11,19 cm).O WorldData também deu um destaque no site para explicar a maneira correta de se medir o cumprimento do pênis. A medição é feita no lado superior da raiz do eixo até a ponta da glande. Caso exista uma almofada de gordura acima da raiz, ela pode ser levemente pressionada durante a medição.Para medir a circunferência, geralmente se faz a medição na raiz. Em alguns estudos, em vez disso, foi medida a circunferência da glande, por isso essa informação seria muito contraditória e, portanto, não foi incluída na avaliação.