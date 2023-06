Emagrecimento e imunidade no inverno: um diálogo com o especialista

683

Especialista explica relação entre imunidade e emagrecimento no inverno (foto: Freepik)

Muitos de nós passamos por um ciclo anual de perda de peso no verão e ganho de peso no inverno, uma rotina que pode ser prejudicial à nossa saúde física e mental. Mas, será que é possível romper esse padrão? Podemos usar o inverno a nosso favor, até mesmo para perder peso? A questão é que, ao adotar uma dieta durante a estação mais fria do ano, parece que uma série de problemas de saúde, como resfriado e gripe, também aparecem. Para esclarecer algumas dessas questões, conversei com o nutricionista esportivo Rodrigo Baracho.





Segundo Rodrigo, nosso corpo trabalha mais para manter a temperatura corporal estável no inverno, o que resulta em um maior gasto de energia. Combinado com exercícios físicos, uma dieta balanceada e um sono adequado, o emagrecimento e a redução de medidas podem ser alcançados com sucesso.

Quando questionado se devemos começar a pensar no 'projeto verão' já no inverno, Rodrigo concordou. Aproveitar o inverno para estabelecer uma rotina saudável pode levar a resultados incríveis quando o verão chegar. Tudo depende de como lidamos com nossa alimentação, exercícios, descanso e, sobretudo, disciplina e foco ao longo do ano.









Rodrigo também confirmou que uma alimentação inadequada pode levar a uma imunidade mais baixa, o que pode explicar por que muitos de nós ficamos doentes quando tentamos fazer dieta no inverno. Consumir alimentos ricos em nutrientes, como verduras, frutas, proteínas e carboidratos complexos, pode melhorar a imunidade e fortalecer o organismo contra vírus que causam gripes e resfriados.





Por fim, o nutricionista enfatizou que tanto a alimentação quanto a atividade física são importantes para o emagrecimento, mas destacou o papel crucial do sono. O sono, segundo ele, é o momento em que nosso corpo se regenera e recupera, processos metabólicos essenciais para o ganho de massa muscular e a redução de gordura ocorrem, resultando em um emagrecimento saudável.