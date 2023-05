Shibari: conheça a técnica milenar que pode transformar sua vida sexual

A prática também conhecida como Kinbaku, é uma técnica japonesa que tem sido usada por séculos para amarrar e prender pessoas. Originalmente, ela era usada pelos samurais como uma forma de restrição e controle de criminosos. No entanto, ao longo do tempo, o Shibari se tornou uma forma de arte erótica e tem sido usada em muitas culturas como uma forma de expressão sexual.

Cordas para amarrar o parceiro Shibari : técnica tem ganhado popularidade em todo o mundo, inclusive no Brasil e é praticada pelo rigger (amarrador) Turo (foto: MF Press Global/Agência de Marketing e Comunicação)

Leia também: Quatro em cada 10 brasileiros dizem estar insatisfeitos com sua vida sexual, diz pesquisa

O Shibari envolve a utilização de cordas para amarrar o parceiro, criando uma experiência intensa e altamente sensual. As cordas são colocadas em posições específicas, criando um padrão que é considerado esteticamente agradável. A prática também envolve uma comunicação clara entre o amarrador (rigger/top) e o amarrado (rope bunny/bottom) para garantir a segurança e o bem-estar de ambos.





A técnica tem ganhado popularidade em todo o mundo, inclusive no Brasil. Um dos nomes mais destacados da prática é o rigger Turo. Ele afirma que a prática pode ter benefícios emocionais e psicológicos para os praticantes: "A sensação de confiança, entrega e intimidade criada entre o rigger e o rope bunny pode ser altamente gratificante e fortalecedora para o relacionamento. Alguns praticantes também afirmam que o Shibari pode ter benefícios terapêuticos, ajudando a aliviar o estresse e a ansiedade. A prática pode ser uma forma de meditação e autoconhecimento, permitindo que os praticantes se conectem com seus corpos e emoções de forma mais profunda".

Técnica não é recomendada para cardíacos, hipertensos e para quem tem problemas de circulação

No entanto, é importante ressaltar que a prática não é recomendada para todos. Pessoas com condições médicas pré-existentes, como problemas cardíacos, pressão alta ou problemas de circulação sanguínea, devem evitar a prática ou consultar um médico antes de experimentá-la.









Além disso, o Shibari deve ser praticado com cautela e respeito pelos limites de cada indivíduo envolvido. Ele afirma que é importante lembrar que, assim como qualquer prática sexual, deve ser consensual e segura: "É fundamental que os praticantes estejam cientes dos riscos envolvidos e tomem as medidas necessárias para garantir a segurança e o Além disso, o Shibari deve ser praticado com cautela e respeito pelos limites de cada indivíduo envolvido. Ele afirma que é importante lembrar que, assim como qualquer prática sexual, deve ser consensual e segura: "É fundamental que os praticantes estejam cientes dos riscos envolvidos e tomem as medidas necessárias para garantir a segurança e o bem-estar de todos", salienta Turo.

Tem curso

O rigger (amarrador) Turo afirma que a prática pode ter benefícios emocionais e psicológicos para os praticantes (foto: MF Press Global/Agência de Marketing e Comunicação)





O trabalho de Turo já foi publicado em diversas revistas internacionais, e o especialista recentemente lançou o curso on-line sobre Shibari no solo mais completo do Brasil, atingindo logo no primeiro dia mais de 100 pessoas inscritas.