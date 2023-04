Você acha que entende de seu bem-estar? Saiba o que é o letramento em saúde

(foto: Unsplash)

Uma jovem mãe escuta de pessoas da sua comunidade que o leite materno é fraco e começa a usar fórmulas e engrossantes na alimentação do seu bebê, a despeito da insistência do pediatra no aleitamento materno exclusivo. Uma adolescente que inicia sua vida sexual sabe da importância do uso de preservativos para prevenir doenças e gestação indesejadas, mas não consegue dialogar com o namorado que prefere não usar, alegando ser confiável. Um jovem ciclista morre por um traumatismo craniano, morte que teria sido evitada pelo uso do capacete. Um senhor aposentado acaba de ficar cego por um diabetes negligenciado por anos. Um casal de jovens pais leva rotineiramente o filho ao pronto socorro nas primeiras horas de febre, pois "vai que é algo grave".Pessoas e sistemas de saúde no mundo todo precisam lidar com sofrimento, mortes e custos evitáveis, todos por consequência do baixo letramento em saúde. O termo, por vezes traduzido também como literacia em saúde - do inglês health literacy - ainda não é muito conhecido. Trata-se da habilidade que se tem de acessar, compreender e ter crítica sobre a credibilidade de uma informação em saúde, bem como ter a motivação para colocar esse conhecimento em prática. Significa também conseguir se comunicar adequadamente sobre o tema e trafegar eficientemente no sistema de saúde em que se está inserido. É o que esclarecem Raquel Ajub Moysés, médica do Hospital das Clínicas de São Paulo, mestre em saúde pública pela Universidade de Harvard e idealizadora da Curar Educação em Saúde, e Heloisa Helena Oliveira, economista e diretora-presidente do Instituto Opy de Saúde.Segundo as especialistas, é comum reduzir o letramento em saúde a conhecimento em saúde, porém trata-se de uma simplificação grosseira. Aí vale a tríade, apontam Raquel e Heloísa Helena: conhecimento, habilidades e atitudes. Em outras palavras: não basta saber que gorduras saturadas são nocivas à saúde (conhecimento) se não se souber ler um rótulo de informações nutricionais nos alimentos (habilidades) e se não optar por alimentos com menores níveis dessas gorduras no supermercado (atitudes). "Conhecimento não determina obrigatoriamente comportamento, caso contrário não teríamos médicos tabagistas, nutricionistas com maus hábitos alimentares e educadores físicos sedentários", comparam.Elas ressaltam que países europeus, Estados Unidos e Austrália têm sido os pioneiros nesse campo. Ferramentas para aferir o grau de letramento em saúde em diferentes contextos têm sido desenvolvidas, sendo que as principais já começam a ser traduzidas e validadas para o Brasil. "Os dados são desanimadores. Comparações são difíceis, pela diversidade de testes e contextos, mas grandes estudos têm mostrado que apenas 12% dos norte-americanos possuem níveis adequados de letramento em saúde. Os dados europeus e australianos, apesar de menos graves, ainda são preocupantes. O Brasil se encontra muito aquém na aferição dos níveis de letramento em saúde de sua população", informam Raquel e Heloisa Helena.Segundo a dupla, é provável que boa parte das cerca de 700 mil mortes prematuras que acontecem todo ano no Brasil (dados pré-pandemia) poderia ser evitada pela melhoria do letramento em saúde da população. Sem estudos de abrangência nacional, reforçam, torna-se mais desafiador o desenho de estratégias efetivas de promoção em saúde. E, ao contrário do que se presume, continuam, o baixo letramento em saúde atinge todas as classes sociais e níveis educacionais, porém suas consequências são desproporcionalmente piores em populações mais vulneráveis."Crianças cujos pais e cuidadores tenham baixo letramento em saúde não apenas têm sua segurança ameaçada, mas também deixam de receber conhecimentos, e desenvolver atitudes e comportamentos que serão fundamentais para a sua saúde, tanto na prevenção de doenças, bem como nos cuidados de condições agudas e crônicas. Como exemplos de efeitos deletérios do baixo letramento em saúde de pais e cuidadores, temos o conhecimento e comportamentos inadequados sobre nutrição, maiores taxas de obesidade desnutrição , mais erros de medicação,maior uso de serviços de emergência, entre outros", alertam as profissionais.O tamanho do prejuízo também assombra. Nos Estados Unidos, estima-se que entre 7% e 17% de todos os gastos em saúde decorram do baixo letramento em saúde da população, o que, anualmente, pode significar um prejuízo de até 238 bilhões de dólares no país. Se ações não forem tomadas para a reversão desse cenário, informam Raquel e Heloisa Helena, estimam-se gastos da ordem de 1,6 a 3,6 trilhões de dólares para as futuras gerações de cidadãos norte-americanos."É inegável que a sustentabilidade de sistemas públicos e privados de saúde passa obrigatoriamente pela melhora dos níveis de letramento em saúde em todo mundo", reforçam. Não à toa, a Declaração de Xangai, fruto da 9ª Conferência Global de Promoção da Saúde, promovida pela OMS em 2016, estabeleceu três eixos de ação para incluir a promoção da saúde no desenvolvimento sustentável: boa governança, cidades saudáveis e letramento em saúde.Periódicos de impacto na área econômica, como a revista The Economist, têm dedicado edições especiais exclusivamente para analisar a questão. Diversos estudos vêm comprovando que o investimento em letramento em saúde vale a pena, salientam as especialistas. Análises de custo-efetividade de diversas estratégias de intervenção para melhora do letramento em saúde na Europa calculam um retorno sobre o investimento de até 27,4 euros e um retorno social de até 7,3 euros por euro investidos. Em relação aos cuidados de crianças, estratégias de intervenção para melhorar o letramento em saúde de pais e cuidadores já foram desenhadas e testadas em outros países, com resultados significativos como maior sucesso da amamentação , bons hábitos alimentares, melhores níveis de atividade física, menor uso de serviços de emergência, entre outros."Por se tratar não apenas de conhecimento, mas também de habilidades e atitudes, a melhor estratégia para formar cidadãos letrados em saúde é iniciar desde a primeira infância. Contudo, apesar de mais eficiente, os impactos da intervenção iniciados na infância demorarão a ser percebidos. É importante intervir também em adultos e idosos, que sofrem no presente com seu baixo letramento em saúde", salientam.Recentemente, foi criado o termo letramento em saúde institucional. Refere-se ao quanto um sistema de saúde, suas instituições e seus agentes realizam ações que considerem e promovam o letramento em saúde daqueles de quem cuidam. Por exemplo, profissionais de saúde que atuam na linha de frente, em especial na Estratégia Saúde da Família (ESF), podem mitigar os efeitos do baixo letramento em saúde procurando alinhar a comunicação e as necessidades de cuidados de saúde com as competências de letramento em saúde das famílias. A Fiocruz, recentemente, vem promovendo a formação de profissionais de saúde em letramento em saúde."Quando entendermos que o letramento em saúde é peça fundamental na complexa engrenagem dos sistemas de saúde e que é nossa melhor estratégia para melhora da qualidade de vida, longevidade produtiva, sustentabilidade de sistemas de saúde e, por reflexo, blindagem anti-fake news, será impossível continuar ignorando a questão. É urgente que o país com o maior sistema público de saúde passe a trazer o letramento em saúde para o centro da discussão e para o planejamento das políticas de atenção básica", concluem.