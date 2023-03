As 20 vacinas disponibilizadas pelo SUS para todos os brasileiros

Atualmente, são 48 imunobiológicos (vacinas, imunobiológicos especiais, soros e imunoglobulinas) distribuídos anualmente pelo Programa Nacional de Imunizações (PNI) (foto: Angelo Esslinger/Pixabay ) Muitas doenças comuns no Brasil e no mundo deixaram de ser um problema de saúde pública por causa da vacinação massiva da população. Poliomielite, sarampo, rubéola, tétano e coqueluche são só alguns exemplos de doenças comuns no passado e que as novas gerações só ouvem falar em histórias. A vacinação protege a população e evita que doenças imunopreveníveis se espalhem.



A saúde é responsabilidade de todos e, para isso, é fundamental que todas as faixas etárias mantenham o cartão de vacinas atualizado. Para quem perdeu o cartão, basta procurar o posto de saúde onde recebeu as vacinas para resgatar o histórico e fazer a segunda via. Mesmo sem o cartão, toda pessoa pode se vacinar.



E lembre-se: é possível ter reações temporárias após uma vacina, sintomas leves como febre e dor local, mas os benefícios da imunização são muito maiores. E saiba que todas as vacinas liberadas para a população são aprovadas pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), órgão vinculado ao Ministério da Saúde (MS).

BCG Hepatite B Penta Pólio inativada Pólio oral Rotavírus Pneumo 10 Meningo C Febre amarela Tríplice viral (sarampo, caxumba e rubéola) Tetra viral (sarampo, caxumba e rubéola e varicela) DTP Hepatite A Varicela Difteria e tétano adulto (dT) Meningocócica ACWY HPV quadrivalente dTpa Influenza (ofertada durante campanha anual) Pneumocócica 23-valente (pneumo 23)

* Fonte: Ministério da Saúde (MS)