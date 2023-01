Vacinação: calendário vacinal completo previne mais de 20 doenças

Maioria dos pais e responsáveis costuma seguir à risca o calendário de vacinação infantil. No entanto, quando adulto acaba abandonando esse cuidado com a saúde (foto: AVAKA photo/Pixabay)









Além da proteção contra os vírus e bactérias em grande circulação, as vacinas também podem prevenir mais de 20 enfermidades e evitam que doenças erradicadas, como a poliomielite, voltem a afetar a população. “A vacina tríplice viral de adultos, por exemplo, atua contra o aparecimento de sarampo , caxumba e rubéola. As vacinas contra difteria e tétano garantem a proteção por 10 anos”, ressalta a médica.

As proteções mais procuradas pelo brasileiro

Segundo dados da Merck Sharp & Dohme (MSD), as proteções mais procuradas pelos brasileiros são contra COVID-19, poliomielite, doenças pneumocócicas e influenza - juntas somam mais de 80 milhões de doses, ou metade de todo o mercado de vacinação brasileiro. Até junho do ano passado, o país tinha registrado uma redução de 12,7% nas aplicações de vacinas gerais, quando comparado com o mesmo período de 2021.





As fakes news também interferem negativamente na vacinação, pois geram medo de reações adversas inexistentes, descredibilizam os benefícios e, consequentemente, diminuem a adesão às vacinas. Felizmente, hoje em dia existem estudos e ferramentas variadas que podem atestar a veracidade das proteções e trazer ainda mais segurança.









“As pessoas devem manter a carteira de vacinação atualizada, principalmente os adultos. Para isso, sempre há a possibilidade de pedir informações nas unidades de saúde ou nas consultas. Os médicos devem estar preparados para falar sobre vacinas e indicá-las aos seus pacientes, se necessário. Com o incentivo adequado, nós teremos uma população protegida contra as principais doenças virais e evitaremos novos surtos”, finaliza a infectologista.





A maioria dos pais e responsáveis costuma seguir à risca o calendário de vacinação infantil . No entanto, quando essa criança se torna um adulto, muitas vezes, acaba abandonando esse cuidado com a saúde. De acordo com especialistas, cerca de 90% da população só toma vacina por indicação de um profissional.