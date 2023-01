Anvisa recebe pedido de aprovação definitiva a vacina bivalente da Moderna

Vacina da Moderna: vacinas com tecnologia mRNA são concebidas utilizando a sequência do vírus, não por meio da inserção de uma versão enfraquecida ou inativada do vírus em si (foto: Wilfried Pohnke/Pixabay ) A Zodiac Produtos Farmacêuticos, empresa do grupo Adium, representante da Moderna, empresa de biotecnologia pioneira em terapêutica e vacinas de RNA mensageiro (mRNA), submeteu no último dia 20/01, para aprovação da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) , o registro definitivo da vacina COVID-19 bivalente (mRNA-1273. 22) para proteção tanto contra o vírus original quanto contra as subvariantes ômicron BA.4/BA.5, para todos os indivíduos a partir dos 6 anos de idade.









“Estamos entusiasmados em avançar mais uma etapa, apresentando todos os documentos e informações necessárias para que a avaliação da COVID-19 bivalente seja realizada pela Anvisa, e para que a população brasileira tenha, em breve, acesso a uma vacina bivalente, eficaz e com a mais alta tecnologia em sua concepção”, destaca Alexandre Seraphim, CEO da Zodiac no Brasil.

Aprovação definitiva

"A submissão para aprovação definitiva à Anvisa aumenta o compromisso do Zodiac em combater a COVID-19 no país, com o objetivo de proporcionar uma vacinação atualizada, segura e eficaz para proteger contra as subvariantes BA.4 e BA.5 da ômicron, e outras que possam surgir devido à evolução viral", comenta Thiago Barbosa, diretor da unidade de vacinas da Zodiac no Brasil.









A Moderna recebeu autorizações definitivas ou emergenciais para a vacina bivalente contra ômicron em países de todo o mundo, incluindo os Estados Unidos, Austrália, Argentina, Canadá, Chile, Europa, Japão, Panamá, Coreia do Sul, Suíça, Singapura, Taiwan, e Reino Unido até à data, tendo apresentado pedidos regulamentares em todo o mundo.









Ampliar os índices de vacinação da população, incluindo a imunização com vacinas bivalentes adaptadas para situação epidemiológica vigente, principalmente de grupos vulneráveis, é a melhor maneira de proteger a população de novas variantes e de uma possível nova onda de infecções. “O cenário é ainda preocupante pois o vírus continua evoluindo e sofrendo mutações, apresentando ainda riscos importantes de hospitalizações/óbitos, associados também à redução da imunidade proporcionada por anticorpos neutralizantes”, afirma Eduardo Issa, diretor médico da Zodiac no Brasil.Leia também: COVID-19: Anvisa autoriza ensaio clínico de vacina desenvolvida pela UFMG.

A Zodiac firmou um acordo de distribuição e comercialização da vacina da Moderna na América Latina, no início de 2022.