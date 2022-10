COVID-19: Anvisa autoriza ensaio clínico de vacina desenvolvida pela UFMG

A Agência Nacional de Vigilância Nacional (Anvisa) autorizou, nesta segunda-feira (3/10), a condução de um ensaio clínico de uma nova vacina contra a COVID-19, desenvolvida no CT vacinas da UFMG. O estudo será financiado pela universidade, pelo Ministério da Ciência e Tecnologia e Inovação (MCTI), pela Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz) e pela Prefeitura de Belo Horizonte (PBH).

O ensaio clínico da SpiN-Tec MCTI UFMG incluirá participantes saudáveis de ambos os sexos e com idade entre 18 e 85 anos. Além disso, é necessário que eles tenham completado o esquema vacinal primário com a Coronavac ou Covishield (Astrazeneca/Oxford), e que receberam uma ou duas doses de reforço com a Covishield ou Pfizer há pelo menos seis meses.