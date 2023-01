O que é e como funciona a vacina bivalente?

Vacinação contra COVID começa no dia 27 de fevereiro seguindo grupos prioritários (foto: Jair Amaral/EM/D.A Press)









Portanto, a vacina bivalente oferece imunização contra mais de uma cepa do coronavírus. A primeira versão apresentada pela Pfizer foi desenhada com a cepa original do Sars-CoV-2 e a ômicron BA.1, que se alastrou rapidamente por todo o mundo.









Agora, a partir de 27 de fevereiro os grupos definidos pelo Ministério da Saúde vão receber a dose de reforço da vacina para COVID bivalente da Pfizer.Leia também: COVID-19: nova variante se espalha no Reino Unido

As vacinas bivalentes contra a COVID integram a segunda geração de imunizantes contra a doença. E saiba que atualizar vacinas é algo natural. Basta pensar na gripe, infecção aguda do sistema respiratório, provocado pelo vírus da influenza, com grande potencial de transmissão, com quatro tipos de vírus influenza: A, B, C e D. O vírus influenza A e B são responsáveis por epidemias sazonais, sendo o vírus influenza A responsável pelas grandes pandemias. POr isso, todo ano tem campanha de vacinação contra a gripe.





Com a COVID, esse processo esperou até que uma cepa se mostrasse predominante, caso da ômicron. A África do Sul foi o primeiro país a reportá-la à Organização Mundial da Saúde (OMS), em 24 de novembro de 2021. Hoje, as suas subvariantes BA.1 e BA.5 são as de maior circulação.

A Anvisa já divulgou as cracterísticas das vacinas aprovadas - Um comparativo vacinas bivalentes Pfizer:

Identificadas por tampa na cor cinza. O rótulo trará a seguinte identificação: Comirnaty® Bivalente BA.1 ou Comirnaty® Bivalente BA.4/BA.5.

Cada frasco possui seis doses e a vacina não deve ser diluída.

Indicadas para a população a partir de 12 anos.

Indicadas como reforço. Devem ser aplicadas a partir de três meses após a série primária de vacina ou reforço anterior.

Validade de 12 meses, quando estocadas de -80°C a -60°C ou de -90°C a -60°C.

Podem ser armazenadas em geladeira, entre 2°C e 8°C, por um único período de até dez semanas, não excedendo a data de validade original.

Cenário internacional

- A vacina Comirnaty Bivalente BA1 está aprovada em 35 países.





- A vacina Comirnaty Bivalente BA4/BA5 está aprovada em 33 países, tais como Canadá, Japão, Reino Unido, EUA, Austrália e Singapura, entre outros, além da União Europeia.

Especialistas externos

Para a análise das duas vacinas bivalentes, a Anvisa também contou com um grupo de especialistas externos da Sociedade Brasileira de Pediatria (SBP), da Sociedade Brasileira de Infectologia (SBI), da Sociedade Brasileira de Imunização (SBIm) e da Sociedade Brasileira de Pneumologia e Tisiologia (SBPT), os quais emitiram parecer consultivo para auxiliar o trabalho de análise da Agência.

A Diretoria Colegiada da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) aprovou no dia 22/11/2022, o uso temporário e emergencial de duas vacinas bivalentes contra a COVID-19 da empresa Pfizer (Comirnaty). As vacinas aprovadas são para uso como dose de reforço na população a partir de 12 anos. As vacinas bivalentes oferecem proteção contra mais de uma cepa de um vírus. Elas são capazes de imunizar contra mais de uma versão de um vírus de uma só vez. Para isso, é usada a tecnologia do mRNA com dois códigos genéticos, que permite atualização rápida das formulações de vacinas quando necessário.