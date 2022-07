Ômicron: saiba como funcionam as subvariantes BA.4 e BA.5, mais contagiosas

Análise do Instituto Todos pela Saúde (ITpS), feita com dados da Dasa e DB Molecular e divulgada pelo jornal O Globo no início de junho, já revelou que a proporção de casos prováveis das duas novas subvariantes passou de 10,4% para 44% em quatro semanas. Conforme o relatório, "e breve, a maioria dos casos de COVID-19 no Brasil será causada por essas variantes".

A vantagem evolutiva da BA.4 e da BA.5





As subvariantes da ômicron, BA.4 e BA.5, foram detectadas pela primeira vez na África do Sul: a BA.4 em janeiro e a BA.5 em fevereiro. Em maio, elas já se tornaram dominantes naquele país, que verificou no mesmo período um aumento dos números de novos casos e do percentual de testes positivos.





A BA.4 e a BA.5 têm mutações na proteína spike do mesmo gênero das que caracterizam todas as subvariantes ômicron. A vantagem evolutiva que lhes dão maior disseminação deve-se, provavelmente, a uma maior habilidade de evadir a proteção imunológica proporcionada por uma infecção anterior ou pela vacinação, especialmente se a proteção da vacina caiu ao longo do tempo.





A preocupação maior é que ainda não há dados sobre a eficácia das vacinas contra a COVID-19 em relação à BA.4 e BA.5. E há indicações de que são capazes de infectar mesmo aquelas pessoas que tiveram a doença recentemente.









No entanto, até o momento, não existe indicação de que a BA.4 ou a BA.5 tenham efeitos mais severos do que as demais subvariantes da ômicron. Portanto, não tem como prevê o impacto, ainda que parece espalhar com mais facilidade.



Outro senão, é o fato de que, apesar de parte da população estar imunizada, ocorre uma perda natural da imunidade que as pessoas terão de lidar com as novas mutações do vírus. O aumento do número de casos pode levar ao aumento de hospitalizações, internações em UTI e mortes, como ocorreu nas ondas anteriores. Resultados preliminares de testes em laboratório indicaram que o soro sanguíneo de indivíduos vacinados com três doses da vacina Pfizer-Biontech ou Astrazeneca foi menos eficaz para neutralizar a BA.4 e a BA.5 do que a BA.1 e a BA.2. Daí, mais indícios de que a BA.4 e a BA.5 sejam mais eficazes para infectarem as pessoas já vacinadas ou que já tiveram a doença.



Relaxamento das medidas de prevenção

A regra é uma só: se há um número alto de casos, aumenta o risco de mutações (foto: Lothar Dieterich/Pixabay )





E com o relaxamento das restrições em todas as partes do mundo, com as pessoas circulando sem máscaras, se aglomerando e já não mais tão preocupadas com a higiene das mãos e o distanciamento, desenha-se o cenário perfeito para que o vírus se espalhe e, consequentemente, surjam novas cepas.





A regra é uma só: se há um número alto de casos, aumenta o risco de mutações . Desde o final de 2020, algumas variantes já foram detectadas: alfa, beta, gama e delta, que também aumentaram novas ondas da doença.





Como se proteger das subvariantes









Profissionais da saúde asseguram: os imunizantes reduzem o risco diante de todas as principais variantes: alfa, beta, gama, delta e ômicron.













Diante do desafio das novas subvariantes da ômicron, os fabricantes já estão desenvolvendo e testando versões atualizadas das vacinas e as agências regulatórias atentas para, no momento solicitado, a aprovação dos novos imunizantes sejam liberados para a população.