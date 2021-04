Hermes Pardini lança teste RT-PCR para detectar variantes do coronavírus

(foto: Grupo Pardini/Divulgação)





Mais de um ano depois do primeiro caso de COVID-19 no Brasil, novas cepas do novo coronavírus já foram identificadas em solo brasileiro. Uma preocupação a mais para a saúde pública. Em combate à proliferação do vírus, o setor de pesquisa e desenvolvimento do Grupo Pardini validou e aperfeiçoou um teste de genotipagem de Sars-Cov-2.



O resultado? Um teste próprio do Hermes Pardini capaz de identificar as variantes P.1 (Manaus), P.2 (Rio de Janeiro) e B.1.1.7 (Reino Unido).





A partir da próxima segunda-feira (19/4), o novo exame estará disponível na rede de laboratórios Hermes Pardini em todos os estados do Brasil. Segundo o Grupo Pardini, “o grande diferencial do teste é que ele identifica as cepas de maior relevância clínica de maneira acessível e podendo ser feito em larga escala, se necessário”.





Mas, por que é importante ter esse exame à disposição? Conforme o Grupo Pardini, as variantes P1 e B.1.1.7, capazes de ser identificadas no exame, foram associadas a maior transmissibilidade e gravidade. “Sendo assim, o teste pode orientar os cuidados médicos e gerar dados para autoridades sanitárias no controle epidemiológico”, afirma a instituição.





“O que o Grupo Pardini fez foi, a partir de dados gerados por pesquisas de sequenciamento genômico do vírus, criar um teste acessível e rápido que será de muita utilidade do ponto de vista coletivo. O que fizemos foi levar a ciência da bancada para o leito do paciente. Isso é levar tecnologia em saúde, para quem precisa, onde estiver”, explicou o vice-presidente do Grupo Pardini, Alessandro Ferreira.





(foto: Grupo Pardini/Divulgação) O exame, mesmo se coletado em um dos laboratórios e hospitais parceiros do Grupo Pardini, será processado no Guardian, um dos núcleos automatizados de produção de testes para COVID-19 do Brasil, em Vespasiano (MG), sede da companhia.





“Uma logística inteligente garante o atendimento à demanda das unidades próprias e dos laboratórios conveniados. Da chegada da amostra até a entrega do resultado, tudo é feito por equipamentos com alta tecnologia. Todas as amostras são registradas com código de barras, rastreadas e acompanhadas por um painel de controle”, informa o Grupo Pardini.