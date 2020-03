Coronavírus: o que fazer com roupas, acessórios e sapatos ao voltar para casa

(foto: SeongJoon Cho / Bloomberg)



Neste momento, uma das medidas mais eficazes e mais recomendadas por especialistas para se evitar a propagação do novoé o isolamento social. Como oé transmitido através de secreções, ficar em casa continua sendo a melhor forma de evitar o contato com pessoas infectadas que possam transmitir a doença. Mas, nem sempre é possível cumprir esta recomendação e, por vezes se torna necessário sair às ruas para trabalhar ou fazer compras. Quando isso acontece, os cuidados ao retornar, devem ser redobrados. Oentrevistou o infectologista e professor da UFMG Mateus Westin, e reuniu a seguir uma série de recomendações para realizar a corretados materiais que tenham tido contato com o ambiente exterior, comoO infectologista Mateus Westin explica que, no contexto de prevenção de infecções transmitidas por contato — uma das vias de transmissão do coronavírus —, recomenda-se que. “ É muito difícil de se fazer a higiene desses objetos periodicamente, até porque, eles tem reentrâncias e estruturas que são difíceis de serem higienizadas. Além disso, esses acessórios ficam em contato com a pele e quando a gente saí, entram em contato também com outras pessoas e outros objetos, por este motivo essas bijuterias podem se tornar uma fonte de propagação da infecção”, alerta.O especialista explica, que caso a pessoa se esqueça e acabe por utilizar algum desses acessórios, o ideal é que ao chegar em casa, esses objetos passem por uma higienização adequada com álcool a 70%. A limpeza com o produto também é válida em caso de óculos de grau, bolsas e carteiras.Em relação a roupas e sapatos, de acordo com Mateus, o ideal é que quando possível, o calçado deve ser retirado ao chegar em casa. A mesma recomendação vale para toda a roupa do corpo. Depois disso, deve-se e separar esses itens para lavar.