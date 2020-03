Coronavírus e o trabalho em casa: como manter a produtividade

O arquiteto Maycon Altera trabalha em casa e diz que o principal é organizar horários (foto: Arquivo Pessoal)

Diante da, uma das recomendações da Organização Mundial da Saúde (OMS) é o modo de. Para evitar lugares aglomerados e contato físico, a entidade orienta, sempre que possível,E é mesmo o que muita gente tem feito. Para pessoas que não podem deixar os afazeres da profissão, o modelo deajuda a continuar com as atividades diárias, ainda que não presente no ambiente da empresa ou escritório propramente dito. Para quem não está acostumado com a situação, é bom aprender como se organizar paraensina que é fundamental ter, para que as comodidades da residência não interfiram no trabalho. "Organizar todos os seus horários, como o de almoço, café da tarde e todas as outras refeições. Tentar não comer fora dessas refeições básicas para não ficar o tempo todo na cozinha preparando lanche. Deixar tudo preparado para perder menos tempo é um benefício de estar em casa. É importante organizar, também, os horários dos afazeres domésticos, para que os trabalhos não se misturem", orienta, ele que atua em casa.Para quem precisou criar um, o arquiteto dá a dica: "O idela é deixar um canto da casa só para essa função. Como uma mesa em que você possa colocar as coisas do trabalho e não tenha que guardar tudo no final do dia. Isso evita atrapalhar a rotina da casa e favorece mesmo a continuidade da sua produtividade no dia seguinte, por exemplo. Para este momento, é bom ter paciência quanto aos documentos sobre a mesa e tentar ficar em harmonia, se adaptando da melhor forma possível dentro de casa", indica.Mesmo para aqueles que já experimentavam esseantes da, o arquiteto acrescenta que a disciplina é uma boa aliada. "Não misturar afazeres de casa no horário do trabalho, fazer uma escala com a hora para começar e terminar, diariamente. É preciso focar, também, nas refeições e estabelecer horários para elas, inclusive saindo da mesa de trabalho para isso. Assim, você vai entender o que é trabalho e o que é intervalo, criando uma atmosfera de produtividade mais adequada, se concentrando melhor quando estiver focado”, diz Maycon Altera.