Anvisa aprova vacina da Pfizer, a que o Brasil não comprou

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) concedeu registro definitivo à vacina da Pfizer. A autorização para uso amplo foi publicada no site da instituição nesta terça-feira (23/02). O imunizante da Pfizer é o primeiro a obter tal concessão no Brasil. A vacina, no entanto, ainda não está disponível no país. O produto da Pfizer é o mesmo que o governo de Jair Bolsonaro (sem partido) recusou a compra e encerrou as negociações em 2020. Tem 94% de eficácia, segundo estudos.



Essa vacina pode Essa vacina pode ser acondicionada em freezers comuns

Confira a nota da Anvisa na íntegra

"Como Diretor-Presidente da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, informo com grande satisfação que, após um período de análise de dezessete dias, a Gerência Geral de Medicamentos, da Segunda Diretoria, concedeu o primeiro registro de vacina contra a Covid 19, para uso amplo, nas Américas.





O imunizante do Laboratório Pfizer/Biontech teve sua segurança, qualidade e eficácia, aferidas e atestadas pela equipe técnica de servidores da Anvisa que prossegue no seu trabalho de proteger a saúde do cidadão brasileiro.





Esperamos que outras vacinas estejam em breve, sendo avaliadas e aprovadas.





Esse é o nosso compromisso." Diretor-presidente Antonio Barra Torres





Entre as autoridades de referência pela Organização Pan-Americana da Saúde OPAS), a Anvisa é a primeira a conceder o registro de uma vacina Covid-19, com 7 (sete) locais de fabricação certificados, refletindo a dedicação, planejamento e compromisso da Agência com o combate a pandemia. O registro abre caminho para a introdução no mercado de uma vacina com todas as salvaguardas, controles e obrigações resultantes dessa concessão. Diretora Meiruze Freitas.