Não vacinados têm chance cinco vezes maior de morrer pela COVID-19

Pessoas que não tomaram a vacina contra a COVID-19 têm uma chance cinco vezes maior de morrer pela doença do que aquelas que já tomaram ao menos três doses do imunizante. O alerta é da Secretária de Estado de Saúde (SES/MG) feito em coletiva de imprensa nesta sexta-feira (24/6).

Desde o início da pandemia, em março de 2020, até hoje, Minas Gerais confirmou 3.572.319 casos da doença, dos quais 62.015 morreram por causa do coronavírus. Segundo o boletim apresentado nesta sexta-feira, nas últimas 24 horas foram 14.029 casos confirmados e 99 mortes.

"Temos um aumento de casos de COVID-19, mas muito longe do que vivenciamos em janeiro e fevereiro com a ômicron. Vamos lembrar que estamos vivendo, de novo, um aumento de casos da sazonalidade, mas vinculados à ômicron ou alguma subvariante dela, mas nossa curva de óbitos ainda é muito baixa. Estamos cada vez com uma menor relação entre casos, internações e óbitos, fruto do sucesso da vacinação" destacou o secretário de Estado de Saúde, o médico Fábio Baccheretti.

"Nós esperávamos esse aumento sazonal, não estamos vivendo uma quarta onda por uma cepa nova. o que estamos vivendo agora é um aumento de casos respiratórios comum desta época. Há uma expectativa de que o pico dessas doenças respiratórias, especialmente das crianças, já tenha passado. A gente percebe que, mesmo com essa queda, a gente tem alguns casos mais graves de crianças vinculados a outras doenças", ressaltou Baccheretti.

Apelo

De acordo com o médico, apesar de a letalidade da COVID-19 te diminuído com a variante Ômicorn, a relação da vacina com a probabilidade de mortes é indubitável. "nós estamos falando em cinco vezes mais chances de essa pessoa ir a óbito. Então, quem não tomou a vacina, a chance de morrer é muito maior do que quem tomou pelo menos a primeira dose de reforço", afirma.

Fábio esclarece que quem não tomou a dose de reforço a proporção é quase três vezes maior. "Vale sempre falar isso. Temos que tomar o primeiro reforço e o segundo reforço (quarta dose) que está garantido a partir de 40 anos. A pessoa que não tomou a vacina está correndo um risco de pelo menos cinco vezes a mais de morrer da COVID-19. Não tem motivo para não tomar a vacina", enfatizou.

A proporção é ainda é maior quando se fala nas chances de ser hospitalizado por causa da doença. Quem não tomou nenhuma vacina, explica Baccheretti, tem uma chance muito maior, cerca de oito vezes maior de se internar por síndrome respiratória aguda grave (SRAG). "Nós temos a principal arma, que é a vacina, e pessoas que insistem em não se vacinar. Quem não tomou pelo menos a primeira dose de reforço, tem uma chance três vezes maior de ser internado. Não achem que tomar apenas duas doses é o suficiente. Temos que buscar o reforço", aconselha.

Desafio

De acordo com o secretário de Estado de Saúde, nós temos um grande desafio: contradizer as fake News e espalhar a informação de que a vacina é segura. "Esse é um ponto muito importante. Você pode levar a vacina até a criança, mas o pai não quer vacinar com medo de fake news. Nosso papel é desfazer essas notícias, e levar a vacina para o dia a dia", declara.

As pessoas não estão parando o que estão fazendo para ir tomar a vacina. Estamos buscando a vacinação em praças, rodoviárias, shoppings e escolas, para que as pessoas façam o mínimo esforço para tomar sua vacina. Ajudou no sarampo, ajudou na gripe e está ajudando na COVID-19. Estamos fazendo isso de forma insistente, até chegar na nossa meta", enfatiza.

Baccheretti diz que "nunca atingimos metas de vacinação de forma fácil, mesmo antes da COVID, mas as fake news cresceram com ela". Segundo ele, existem grupos anti-vacina e, hoje, com as redes sociais, isso se dissemina muito rápido. "É muito difícil combater isso no dia a dia, é a estratégia que a gente vem usando", conclui Fábio.

