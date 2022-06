COVID-19: Crianças com menos de 5 anos continuam sem vacina

Crianças com menos de cinco anos continuam sem imunizante disponível para iniciar a cobertura vacinal (foto: Scott Olson/AFP)

Enquanto o Ministério da Saúde amplia o público elegível ao reforço (terceira e quarta doses) contra a COVID-19, crianças com menos de cinco anos continuam sem imunizante disponível para iniciar a cobertura vacinal.Nos Estados Unidos, as vacinas da Pfizer e da Moderna receberam aval para aplicação em bebês a partir dos seis meses, mas nenhuma das farmacêuticas submeteu pedido para essa faixa etária no Brasil. A solicitação de uso da CoronaVac em crianças de três a cinco anos, por sua vez, aguarda decisão da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) há cerca de 100 dias.