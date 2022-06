Ministério da Saúde libera 4° dose contra COVID-19 para maiores de 40 anos

O reforço deve ser feito com imunizantes da Pfizer, AstraZeneca ou Janssen, após intervalo de quatro meses da terceira dose (foto: Jair Amaral/EM/D.A Press)

A aplicação da quarta dose foi ampliada para pessoas com mais de 40 anos. O Ministério da Saúde divulgou a autorização na manhã desta segunda-feira (20/6), por meio de uma nota técnica. O reforço deve ser feito com imunizantes da Pfizer, AstraZeneca ou Janssen, após intervalo de quatro meses da terceira dose.

Até o momento, a quarta dose estava disponível apenas para pessoas acima de 50 anos.

Ainda de acordo com a nota técnica, a ampliação da quarta dose deve abranger 9 milhões de brasileiros.

De acordo com o Painel Coronavírus, 22 milhões de pessoas estão com a segunda dose contra a COVID-19 atrasada no país. Pelo Vacinômetro, São Paulo é o estado com maior número de doses aplicadas. Minas Gerais vem logo atrás, seguido do Rio de Janeiro.

O Brasil vem apresentando alta no número de casos e mortes por coronavírus nos últimos dias. Até ontem (19), o Brasil registrou 9.376 novos casos da doença e 47 mortes.





Vacinados com a Janssen

O ministério da Saúde também recomendou que os maiores de 18 anos que receberam a vacina da Janssen tomem um novo reforço ( a 3ª dose) após quatro meses do último reforço.

