'Zé Gotão' de Natal viraliza em campanha de vacinação; saiba quem é

Ednaldo Santos, cirurgião dentista e educador físico, viraliza em fantasia de 'Zé Gotinha' (foto: Reprodução/ Instagram)

Uma campanha de vacinação em Natal, no Rio Grande do Norte, viralizou nas redes sociais. Uma versão bombada do “Zé Gotinha” roubou a cena e chamou atenção do público pelo corpo sarado. Logo, ele aganhou o apelido de “Zé Gotão” e internautas descobriram a identidade do homem por baixo da fantasia.