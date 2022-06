Dupla Patati Patatá é vaiada por fãs no Mato Grosso e confusão viraliza

Dupla de palhaços Patati Patatá foi vaiada após apresentação no Mato Grosso (foto: Gualter Naves/Light Press)

As famílias de Guarantã do Norte, no Mato Grosso, se reuniram em uma praça para uma apresentação da dupla Patati Patatá. Os artistas haviam sido contratados para entregar material didático, no último sábado (4), para as crianças das escolas municipais da cidade mato-grossense.

A prefeitura, que promoveu diversas atrações musicais na última semana para celebrar os 41 anos do município, no entanto, anunciou nas redes sociais que também haveria um show com os palhaços, mas a atração não estava prevista no contrato, segund a dulpa de palhaços. Mesmo assim, Patati e Patatá apresentaram quatro músicas para o público, mas foram vaiados.



Prefeitura anunciou show da dupla Patati Patatá nas redes sociais (foto: Reprodução/ redes sociais)

A rápida aparição dos palhaços gerou indignação por parte da população e até mesmo o locutor do evento puxou uma vaia com a plateia contra os palhaços. O vídeo viralizou nas redes sociais e se tornou um dos assuntos mais comentados.

"Eu levei um susto quando cheguei aqui e ouvi um monte de vaia. Mas queria dizer para vocês rapidamente que, falando com o prefeito municipal, ele também está muito chateado. Esta é uma festa da família", afirmou o locutor. Em seguida, ele agradece a presença do público e prossegue: "O prefeito pediu para eu dizer o seguinte: ele vai rever o contrato e o pagamento do Patati Patatá, que ele também achou que foi uma falta de respeito. Então, vamos mandar uma vaia bem calorosa para eles", finalizou.



PALHAÇADA REAL! Prefeitura de Guarantã do Norte-MT contrata show da dupla fake de Patati e Patatá. Ouve vaias dos populares quando viram que se tratava de uma farsa. pic.twitter.com/vSNK2VMT4p %u2014 BuzzFeed Brasil (@BuzzFeedBrasil) June 7, 2022

'Erro não foi do Patati e Patatá'

De acordo com a prefeitura, a dupla não era falsa, mas houve um erro de interpretação do contrato. A administração municipal admitiu que não havia sido combinado um show com os artistas, mas somente uma apresentação do material didático para ser divulgado em uma escola da cidade

A prefeitura disse ainda que irá marcar uma nova data para a apresentação desse material às crianças do colégio. No comunicado divulgado no site, a prefeitura pediu desculpas aos palhaços e ao público.

A reportagem entrou em contato com a assessoria de imprensa da dupla, mas não obteve resposta.

O contrato entre a prefeitura e a P&P Editora e Comércio Ltda foi firmado em abril, com o valor de R$380 mil, de acordo com o diário oficial.