Lesões por pressão afetam 1 em cada 10 pacientes hospitalizados; entenda

Lesões por pressão: pode levar à depressão e isolamento social, sem falar na perda da privacidade e da autoconfiança por conta da mudança de aspecto e aparência da pele (foto: Parentingupstream/Pixabay)



As lesões por pressão (LPP) são feridas que aparecem na pele de pacientes que permanecem muito tempo na mesma posição, geralmente acamadas ou com mobilidade reduzida. A principal causa é a falta de movimentação, que gera pressão constante em determinadas regiões do corpo e consequentemente ocasionam os ferimentos na pele.









“A prevenção do problema é fundamental por estar relacionada à segurança do paciente e ao alto custo do tratamento”, destaca a especialista. Segundo ela, os pacientes que sofrem de lesões por pressão têm sua qualidade de vida afetada pela dor, que pode ser extremamente debilitante. “Quando as lesões persistem, podem levar à depressão e isolamento social, já que a falta de autonomia gera descontentamento e desânimo. Isso sem falar na perda da privacidade, da dignidade e da autoconfiança por conta da mudança de aspecto e aparência da pele”, explica ela.

OMS recomenda medidas simples

Segundo a Organização Mundial de Saúde (OMS), grande parte das lesões por pressão podem ser evitadas com a adoção de medidas simples, como cuidados com a pele e mudança na posição do paciente no leito.



Entretanto, ainda é preciso muito investimento em educação e adoção de melhores práticas para minimizar o problema. De acordo com a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), no Brasil, essas lesões correspondem ao terceiro tipo de evento mais frequentemente notificado pelos Núcleos de Segurança do Paciente.





Dados da Smith+Nephew, companhia de tecnologia médica, apontam que um em cada dez pacientes hospitalizados sofrem com o problema, sendo que o custo médio para os hospitais de cada lesão por pressão chega a mais de US$ 21 mil, incluindo despesas indiretas. Leia também: Morte de paciente alerta sobre adequação dos hospitais para atender obesos.

Certificado de práticas clínicas

Para ajudar no combate às lesões por pressão, o IBES e a Smith Nephew, desenvolveram a Certificação em Práticas Clínicas Seguras na Prevenção de Lesão por Pressão, que visa reconhecer organizações de saúde que demonstram sua preocupação em proteger os pacientes por meio de ferramentas, práticas e gestão de processos, contribuindo para a prevenção da lesão por pressão.





Para adquirir a certificação, as organizações de saúde passam por uma série de análises que foram estruturadas em um manual com cinco capítulos, desdobrados em 98 padrões - sendo que, para cada padrão, são definidos requisitos que devem ser atendidos pelas organizações de saúde que buscam enquadrar-se nessa certificação.

Para Vivian, o principal objetivo da certificação é educar os profissionais de saúde que atuam na área hospitalar: “A ideia é inseri-los em um método capaz de reduzir os índices das lesões por pressão. A certificação é capaz de demonstrar quantitativamente resultados assistenciais e de impacto financeiro em curto espaço de tempo. Agora, a meta é sensibilizar todas as instituições de saúde brasileiras para conquistarem os mesmos resultados rápidos e de melhoria da experiência do paciente".

Princípios do manejo

A diretora ressalta que, entre as estratégias eficazes de prevenção preconizadas pelo método, estão o uso de superfícies de suporte adequadas, reposicionamento frequente, nutrição apropriada e gerenciamento de umidade: “O manejo da úlcera por pressão baseia-se em três princípios: remover o agente agressor (a pressão), proteger a ferida de contaminação e promover a cicatrização” , explica.

Hoje, a Certificação em Práticas Clínicas Seguras na Prevenção de Lesão por Pressão já tem seis hospitais certificados no Brasil: “Não é uma caminhada fácil, mas todas as instituições participantes melhoraram em até 57% as não conformidades identificadas no início do processo de certificação, contribuindo para a ausência de casos de lesão por pressão em até três meses em alguns dos hospitais”, comemora Vivian. Até o final de 2023, a perspectiva é agregar outros hospitais na busca pela prevenção desse tipo de lesão.