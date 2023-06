Peeling fenol: tratamento que assusta pelo resultado provocado na pele

683

Vale tudo para rejuvenescer? O peeling de fenol tem conquistado popularidade entre os pacientes por apresentar resultados surpreendentes no rejuvenescimento da pele . No entanto, vídeos que mostram a recuperação do procedimento estão assustando internautas pelo estado que a pele fica nos dias seguintes à aplicação.

No procedimento, o fenol entra pela epiderme, a camada mais superficial da pele, e causa uma necrose que induz uma reação inflamatória na derma, a camada mais profunda da pele. A partir disso, o procedimento estimula a produção de colágeno, o que "cria" uma nova pele.

Médico especialista em estética, o doutor Felipe Meletti, que faz o procedimento, explica todas as etapas para realizar o procedimento.





Meletti ressalta que antes de tudo é necessário fazer uma avaliação para descobrir se é possível, de fato, realizar o procedimento. O tratamento é iniciado a partir da aplicação de cremes à base de ácido para realizar a descamação inicial da pele. "Os cremes são usados por um período de trinta dias antes do procedimento cirúrgico”, explica.



“Antes do processo cirúrgico, fazemos uma avaliação prévia com o anestesista. O paciente é sedado e então fazemos o procedimento. Paciente não sente nenhuma dor na aplicação. Acabou o procedimento, ele vai pra sala de recuperação e fica mais duas horas, e então é liberado para casa”, explica o médico.



Meletti sinaliza que as primeiras 48 horas após a cirurgia são as mais importantes, pois é quando o paciente deve sentir uma ardência leve ou moderada. "Isso é variável de pessoa para pessoa. Mas ele não sente nada de dor, pois é feita uma medicação para auxiliar o período”, explica.



Após isso, o paciente precisa ficar de repouso em casa pelo período de 15 dias, quando ocorre o processo de descamação. "A pessoa retorna para a clínica onde nós retiramos a crosta e ele fica com uma base vermelha. A partir daí, começa um cuidado maior que dura de quatro a seis meses, mas a pessoa já segue as atividades normais”, conta o médico.



Meletti garante que o procedimento não é tóxico para a saúde. "Usamos um quinto da dose tóxica do fenol. Então, está muito longe da dose tóxica, e obviamente tem que ter um preparo muito bom em relação a aplicabilidade dele”, explica.



No entanto, o médico adverte que há contraindicações. "Normalmente, eu não indico o peeling fenol pra quem tem tendência a fazer queloide. Por ser um procedimento que atinge a pele profundamente, é necessário uma boa cicatrização".