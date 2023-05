Pele sem viço? Aprenda como aumentar a absorção de ativos

683

(foto: Freepik)

Em um mercado de beleza cada vez mais acessível e com a popularização das rotinas de skincare , o número de pessoas interessadas nos cuidados com a pele não para de aumentar. Segundo dados da Associação Brasileira da Indústria de Higiene Pessoal, Perfumaria e Cosméticos (ABIHPEC), o setor teve um crescimento de quase 10% no primeiro semestre do último ano. E há que se ter atenção para o fato de que o tecido cutâneo dificulta a penetração da maioria das substâncias, o que influencia na absorção de cosméticos . Isso acontece porque uma das principais funções da pele é a barreira de proteção natural contra agentes físicos, químicos e biológicos.A boa notícia é que todos os tipos de pele têm capacidade de absorver a hidratação, como comenta Michele Monteiro, membro da Sociedade Brasileira de Dermatologia (SBD). "A preparação da pele é o primeiro passo, e a rotina de hidratação e higienização deve ser feita diariamente. O que faz a diferença é a região estar limpa e não possuir muitas camadas de células mortas. Se ela não estiver adequadamente higienizada, acaba encontrando maior dificuldade de absorver todos os produtos", afirma a especialista em dermatologia estética, laser e injetáveis.A qualidade dos cosméticos é outro fator que interfere diretamente na aderência. A dermatologista exemplifica o ácido hialurônico de baixo peso molecular, que consegue alcançar as camadas mais profundas. Já o ácido hialurônico de alto peso molecular, por outro lado, proporciona uma hidratação superficial.Uma preocupação comum entre as mulheres é a questão da idade. Muitas pensam que a derme madura não é capaz de assimilar os produtos, o que não é verdade, reforça a especialista. "Os ativos são absorvidos por essa pele, sim. O que acontece é que a derme tem mais dificuldade de reter a hidratação, e manter-se hidratada", explica.A primeira dica é encontrar um sabonete ideal para a sua pele. É muito importante fazer a limpeza, sem ressecar, inclusive para quem apresenta textura oleosa.Após a limpeza com sabonete, é recomendado o uso da água micelar. O produto realiza uma limpeza mais profunda, tirando resíduos do filtro solar, da maquiagem e de outros produtos.Fazer a esfoliação também é mais um passo que deve ser feito para retirar as células mortas. Segundo a dermatologista, o recomendado é que seja feita em casa, a cada dez dias, para remoção das células mortas.Faça uma limpeza de pele com um profissional ou uma esteticista indicada pelo seu dermatologista, a cada 30 ou 40 dias, para a remoção de comedões - popularmente conhecidos como cravos. Assim, o seu rosto pode receber todos os produtos de uma maneira muito mais adequada.Imortante lembrar que a hidratação, assim como os tratamentos, não é só de fora pra dentro. Para isso, é necessário manter uma dieta balanceada, com frutas, legumes e verduras e ingerir, pelo menos, dois litros de água por dia.