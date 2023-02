Sabonete de hortelã 'hortelando': veja como parar ardência na região íntima

Por ser uma região sensível, sabonetes e perfumes podem provocar alergias e irritações em partes íntimas (foto: Reprodução @bruna.concebr)





O Estado de Minas conversou com a ginecologista do Hospital Vila da Serra, Priscilla Rossi Baleeiro Marcos, sobre como melhorar a ardência na região íntima por causa de sabonete de hortelã e como limpar a área. O primeiro passo é lavar com água corrente para retirar os resíduos da pele.

Caso a ardência, coceira ou vermelhidão continue, procure um ginecologista. Ao contrário do que comentários afirmam no vídeo, não é indicado passar maizena na região íntima





A médica explica que o sabonete de hortelã é desenvolvido para gerar um frescor na pele. Esse efeito de refrescância também está presente em produtos, como balas, chicletes, gel, entre outros remédios da medicina holística e fitoterápica - que defendem o efeito calmante, descongestionante e anti-inflamatório da planta.





“Ela ativa os receptores de frio da pele, porém o que causa essa sensação é um álcool derivado dessa planta, o mentol. A eficácia e intensidade dos efeitos depende da concentração e pureza da substância”, explica a ginecologista.





No caso de sabonetes com hortelã, a médica afirma que - por conter vários aditivos químicos como corantes, conservantes e aromatizantes - pode causar quadros de alergia, infecção e mudanças do pH da vulva e vagina pelo desequilíbrio da flora local.





A ginecologista alerta que produtos que prometem sensações “distintas do comum”, como em sex shops, podem fazer mal à saúde íntima por ter “concentrações impróprias” de substâncias nocivas.

Como limpar a região íntima

Segundo a médica, a forma ideal de limpar a região íntima é com "produtos com poucos aditivos, com pH mais ácido". Ela aconselha higienizar apenas externamente evitando duchas vaginais.





Ela ainda falou sobre a "crença enganosa" de que para a higienização da região íntima são necessários produtos exclusivos para a área. “O que temos que priorizar são produtos com poucos aditivos químicos, que são potenciais alergênicos e irritantes locais e alteram o pH ideal, que deve ser mais ácido.”





É importante enfatizar que o pH ideal favorece o equilíbrio da flora bacteriana local, que é o principal protetor contra infecções oportunistas como candidíase e vaginose bacteriana.





Um relato de uma garota que passou sabonete de hortelã na região íntima viralizou nas redes sociais na última semana. Desesperada, ela disse, em um vídeo no TikTok, que estava sentindo uma ardência e não conseguia se aliviar.