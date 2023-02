Homem viraliza com sua capivara de estimação

Um vídeo em que Agenor Tupinambá declara seu amor pela capivara viralizou (foto: Reprodução/Redes sociais ) Se o "cão é o melhor amigo do homem", o influenciador Agenor Tupinambá tem uma amizade diferente: uma capivara que se chama ‘Caps’. Ele divide sua rotina com animais de estimação nada tradicionais nas redes sociais.





Com mais de 742 mil seguidores no TikTok, o criador de conteúdo de Autazes, município localizado no Amazonas, conquistou a internet. Um vídeo em que ele declara seu amor pela capivara, ao som de “Hey Ya!”, da banda Outkast, e uma série de momentos com seu bichinho, fez com que os seguidores admirassem a relação entre eles.









Internet reage

Não demorou muito para que o vídeo chegasse em outras redes sociais. No Twitter, um perfil compartilhou o conteúdo e os comentários se dividiram. Por um lado, as pessoas encantadas pelo animal, por outros, os curiosos que questionam como será a relação de Agenor com sua capivara depois que ela estiver crescida.