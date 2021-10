Vídeo: capivara é resgatada depois de mergulho em piscina de casa nobre

Após o resgate, animal foi solto em área de habitat natural (foto: Divulgação - PMDF) O calor do Distrito Federal não tem dado trégua aos brasilienses nem à fauna local. Nesta quarta-feira, o Batalhão de Polícia Militar Ambiental (BPMA) teve de resgatar uma capivara que tirou a tarde para dar um mergulho na piscina de uma casa, na QL 10 do Lago Sul. O animal foi capturado pela equipe e, na sequência, liberado em uma área de habitat natural do bicho.









O Batalhão Ambiental orienta a população a não se aproximar de qualquer tipo de animal silvestre. Caso se depare com algum bicho desse tipo na ruas ou em casa, a recomendação é acionar os bombeiros ou as autoridades competentes.









Monitoramento



Em janeiro de 2020, policiais do BPMA resgataram sete filhotes de capivara em uma piscina, no Lago Norte. Três deles morreram afogados. O motivo, segundo um dos PMs que atendeu a ocorrência à época, é que esses animais têm pouca resistência ao cloro.





A aparição de animais silvestres em áreas urbanas tem se tornado algo comum, de acordo com a Polícia Militar, o que reflete o crescimento da ocupação de áreas veres pelos seres humanos, pois os animais ficam sem ter para onde ir.





Na tentativa de monitorar a população de capivaras do Distrito Federal, a Secretaria de Meio Ambiente (Sema), em parceria com a Universidade Católica de Brasília (UCB), assinou um termo para identificação e acompanhamento dos bichos na orla do Lago Paranoá. A execução do plano de trabalho tem duração de um ano.