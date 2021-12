Calor! Capivara é flagrada se refrescando na praia do Leblon; veja vídeo

Capivara se refresca na praia do Leblon, no Rio de Janeiro (foto: Laura Lima/Reprodução ) O calor carioca é mundialmente conhecido e a alta temperatura do verão leva, todos os anos, milhares de pessoas às praias do Rio de Janeiro. Neste verão, nem os bichinhos resistiram ao banho de mar para dar uma boa refrescada.









A capivara não é a primeira que rouba a cena no Leblon. Em julho do ano passado, uma outra fez a festa na água salgada, na altura do Posto 12 da praia, e ainda deu trabalho para os guardas do Grupamento de Defesa Ambiental e fiscais do Meio Ambiente, que levaram cerca de 2 horas para ser resgatada.

Veja o vídeo: