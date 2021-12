Mar com água escura assusta banhistas no Rio de Janeiro

Mar do Rio com coloração escura: segundo pesquisadores, floração de algas ocorre no mundo todo (foto: Divulgação) RIO DE JANEIRO, RJ - Quem decidiu aproveitar os últimos dias para dar um mergulho nas praias do Rio levou um susto com a cor do mar. O tradicional azul deu lugar a um tom escuro que tem chamado a atenção dos especialistas e assustado os banhistas.









Segundo nota técnica elaborada por pesquisadores da UERJ (Universidade do Estado do Rio de Janeiro), da UFRJ (Universidade Federal do Rio de Janeiro) e da UniRio (Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro), a mudança de coloração é causada pela proliferação de microalgas marinhas, cujos pigmentos podem alterar a cor da água.





O texto diz ainda que satélites registram o fenômeno desde o começo de novembro.





Professora da Faculdade de Oceanografia da UERJ, Gleyci Moser diz que a floração de algas ocorre no mundo todo e está associada a altas temperaturas ou ao despejo de esgoto nos mares. No entanto, a abrangência desse fenômeno surpreende.





"Temos registro não só no Rio, mas em cidades como Cabo Frio e Saquarema", diz ela. "Essa distribuição geográfica chama a atenção."





A pesquisadora diz que análises feitas até sexta (10) indicam que não havia a presença de algas tóxicas. "Isso está em avaliação ainda. Por isso, é essencial que haja monitoramento", afirmou.





O biólogo Mario Moscatelli faz uma avaliação parecida. Ele diz que, embora torne a água do mar pouco convidativa, a floração de microalgas não costuma representar perigo à saúde humana. "A princípio, não há motivo para pânico. Mas é sempre bom saber dos órgãos ambientais se há ou não perigo."





O especialista afirma que a duração desse fenômeno surpreende. "O que se observa normalmente é que a duração dessas florações não é tão duradoura", diz ele, acrescentando que resta saber por que o fenômeno está durando tanto tempo. "Talvez correntes estejam trazendo nutrientes, mas de uma forma que eu não lembro ter acontecido nos últimos 20 anos."





A reportagem entrou em contato com a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, mas não teve resposta até o momento.