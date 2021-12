Bebê nasce envolto na bolsa e vídeo de médico rompendo viraliza; assista

(foto: Reprodução) Um vídeo de um parto raro está viralizando nas redes sociais. Um bebê nasceu empelicado em novembro em Rondônia, e as cenas mostram o médico rompendo a bolsa amniótica e a criança chorando em seguida.









"No dia 20/11/2021 nosso príncipe Miguel veio ao mundo, e como mais uma manifestação da graça e do amor de Deus por nós, veio da forma mais linda possível. Miguel nasceu através de um parto empelicado, em que o bebê nasce dentro do saco aminoácido ainda intacto. 1 em cada 80.000 bebês nascem dessa forma", escreveu a mãe de Miguel, Andressa Nunes Rodrigues.







A mãe ainda desejou as boas-vindas ao garoto à sua família, e declarou seu amor incondicional pelo bebê.

A condição na qual Miguel nasceu é rara, e consiste quando a criança fica permanece envolta na bolsa amniótica após sair de dentro da mãe. Pode acontecer de a bolsa não romper e, ainda assim, a mãe entrar em trabalho de parto.





Essa condição não oferece riscos nem para a mãe nem, para o bebê.