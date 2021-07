Vídeo: família fica presa em montanha-russa no Rio de Janeiro

Tragédia anunciada no Tivoli Park no Shopping Via Parque na Barra pic.twitter.com/ZYXnOsMm0Q — Ação e Reação (@reacao_acao) July 19, 2021

A família ficou cerca de uma hora no brinquedo e foi resgatada pelo Corpo de Bombeiros. Ninguém ficou ferido. Vídeos compartilhados nas redes sociais, mostram o momento de apreensão:De acordo com o Tivoli Park, a operação deocorreu em 15 minutos. O parque garantiu que cumpre toda as norma de segurança. "Neste domingo foi necessário fazer o desembarque de visitantes por meio de uma escada auxiliar fixa, existente para esse tipo de ocorrência, com padrão internacional, o que ocorreu em menos de 15 minutos, como previsto. A família foi retirada em segurança. Trabalhamos para que nossos visitantes tenham a melhor experiência sempre", disse em nota.