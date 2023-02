Morre 'Super Chico', garoto que sobreviveu à COVID duas vezes

Super Chico ficou conhecido na internet após contrair COVID-19 duas vezes e sobreviver (foto: Reprodução @daniguedesbombini_superchico)





Chico tinha síndrome de down e precisou passar por várias cirurgias ao longo da vida. O nome do garoto foi inspirado em São Francisco de Assis e super-heróis. Assim, “Super Chico”. O menino ficou conhecido na internet após contrair COVID-19 duas vezes e sobreviver. Em uma das vezes, ele precisou ficar internado na UTI por 13 dias.

A família compartilhava o dia a dia dele nas redes sociais e o perfil conquistou mais de 299 mil seguidores.





A morte foi confirmada no perfil oficial do ‘Super Chico’ no Instagram. A mãe do garoto, Daniela Guedes Bombin, fez uma homenagem ao filho. “Tenho certo pra mim que todos temos uma missão nessa vida e a do Chico foi a de plantar sementes de amor no coração das pessoas!”, escreveu.





Nos comentários da publicação de Daniela, personalidades públicas e anônimas lamentaram a morte de Chico.

"O legado do Super Chico é eterno. Que ele continue encantando as pessoas lá do céu".



"Chico, obrigada por dividir conosco tanta força e amor! Você é luz por onde estiver! Meus sentimentos a todos da sua família!".



"Chico foi ser anjo no céu! Todos nós acompanhamos sua trajetória neste mundo e com certeza ele fez muitas pessoas sorrirem! Muita força neste momento pra vocês".

Morreu, nesta segunda-feira (6/1), o garoto Francisco Bombini, de seis anos, conhecido nas redes sociais pelo apelido ‘Super Chico’. A causa da morte não foi divulgada.