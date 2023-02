Vacinação contra Covid para crianças é suspensa no Rio por falta de doses

Está suspensa a vacinação de reforço de crianças de 5 a 11 anos na cidade do Rio de Janeiro ontra COVID-19.



Segundo a prefeitura, é esperada uma nova remessa de doses. Mas, de acordo com o Ministério da Saúde, todas as doses solicitadas pelo município já foram entregues. As informações foram divulgadas pelo portal G1.









O total de meninos e meninas vacinados apenas com a primeira dose é de 29.454 (8,4%). De acordo com a pasta, 295.971 (83,8%) meninos e meninas que são dessa faixa etária ainda não receberam nenhuma dose da vacina contra a COVID-19.





Na faixa etária de 5 a 11 anos, o total de crianças que tomaram as duas doses é de 323.947 (57,8%). Já em relação à primeira dose, apenas 112.919 (20,1%) foram vacinados.





Ainda conforme a Secretaria Municipal de Saúde, 37.501 (6,8%) das crianças dessa faixa etária tomaram a dose de reforço. Contudo, outras 85.860 (15,3%) de 5 a 11 anos ainda não foram imunizadas com nenhuma dose da vacina.