“Espremer espinhas pode parecer inofensivo, mas além de piorar a lesão, deixando o local mais inchado e dolorido, ainda oferece o risco de infecção. Em casos mais complexos, pode ser preciso recorrer a antibióticos. Isso porque espremer comedões facilita a entrada de bactérias no local”, explica a dermatologista Ericka Marinho.

Cinco dicas que podem ajudar a tratar as espinhas

Geralmente, quem tem a pele oleosa tem mais chances de sofrer com os temidos cravos e espinhas. A rotina de cuidados, com produtos específicos que ajudem a conter a oleosidade, é essencial. A linha Dermotivin Benzac, especializada nos cuidados com a pele oleosa e acneica, aponta passos indispensáveis de skincare que deveria adotar.Mas não deixe de procurar um dermatologista regularmente: