SIGA NO

683





Bactérias saudáveis “Esses microrganismos estimulam o crescimento de Tem sido cada vez mais comum encontrar os nomes pré, pró e pósbióticos nas embalagens de produtos de skincare. E não é por menos, afinal são grandes fortalecedores da barreira cutâna que favorece uma pele sempre saudável e equilibrada.“Esses microrganismos estimulam o crescimento de bactérias saudáveis e previnem a proliferação das bactérias indesejáveis, ou seja, só trazem vantagens para o nosso microbioma”, afirma Vanessa Perusso.

Entendendo o que são e como agem





Leia: Skincare: o que não pode faltar na sua rotina de cuidados com a pele.



"Os prébióticos são componentes alimentares não metabolizados pelo organismo que servem de alimento para os probióticos, responsáveis por incentivar o crescimento e a proliferação das bactérias boas em nosso corpo", destaca Vanessa Perusso. A dermatologista destaca que eles dependem um do outro para fazerem suas funções corretamente e, claro, os cosméticos auxiliam diretamente para que isso ocorra."Os prébióticos são componentes alimentares não metabolizados pelo organismo que servem de alimento para os probióticos, responsáveis por incentivar o crescimento e a proliferação das bactérias boas em nosso corpo", destaca Vanessa Perusso.





E os pós-bióticos? “São os subprodutos metabólicos gerados por microrganismos probióticos, ou seja, são resíduos do bem que ajudam na absorção de nutrientes, regulação do sistema imunológico e ainda têm propriedades anti-flamatórias e antioxidantes”, afirma a dermatologista.

Os benefícios

Mas afinal, por que o corpo precisa desses componentes? A dermatologista esclarece: “Alguns hábitos do dia a dia acabaram desregulando a flora bacteriana, fazendo com que a pele seja mais exposta e se torne mais sensível. Isso pode acontecer devido a banhos muito quentes ou até mesmo lavar o rosto mais do que o necessário.”

E é nesse momento que eles fazem toda a diferença. As “bactérias do bem” protegem a pele e mantêm a microbiota em dia, auxiliando em questões como:

Produção de colágeno e ácido hialurônico;

Combate ao envelhecimento precoce e aparição de rugas;

Combate às bactérias responsáveis pela acne;

Aparência forte e saudável da pele.

De acordo com Vanessa Perusso, é mais comum encontrar os pré, pró e pós-bióticos em produtos da etapa de limpeza e tratamento da pele, como géis, espumas e sérum: “Dessa forma, ao limpar a pele, estamos injetando esses microrganismos nela, evitando efeito rebote e desequilíbrios".