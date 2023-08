683

Nessa semana, uma onda repentina de calor atingiu o Brasil. Além disso, o Instituto Nacional de Meteorologia (INMET) emitiu um alerta relacionado à umidade ao ar, que atingiu o índice recorde de apenas 12% em diversas regiões do país. Para comparação, o índice de umidade ideal do ar é entre 50% e 60%, segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS). Valores que fogem desse percentual podem representar riscos para a saúde. E um dos órgãos mais afetados é a pele.





"O clima seco e a baixa umidade do ar são fatores que podem prejudicar a barreira cutânea e a capacidade da pele de reter água, assim favorecendo o ressecamento, além de aumentar o risco de irritações e doenças, visto que a proteção da pele contra agressores externos fica comprometida", afirma a dermatologista membro da Sociedade Brasileira de Dermatologia, Paola Pomerantzeff. Então, nesse período de clima seco, é fundamental redobrar a atenção com a pele e adotar alguns cuidados para combater os danos causados pela diminuição da umidade.A hidratação da pele figura entre as etapas mais importantes da rotina skincare para manutenção da saúde e beleza do tecido cutâneo. "A hidratação ajuda a manter a umidade natural e a fortalecer a barreira de proteção da pele contra agressores externos. Além disso, o hábito ajuda a melhorar a textura e a suavidade da pele, além de minimizar a aparência de poros dilatados e irregularidades", explica a médica especialista em dermatologia e membro da Sociedade Brasileira de Dermatologia, Lilian Brasileiro, que recomenda o uso de hidratantes adequados ao tipo de pele."O ideal é apostar em produtos formulados com ingredientes específicos, como ácido hialurônico e ceramidas, que potencializam a hidratação ao reter a umidade na pele", aconselha a especialista.Segundo a ermatologista e membro da Sociedade Brasileira de Dermatologia, Cintia Guedes, os cosméticos hidratantes atuam apenas nas camadas mais superficiais da pele, não sendo capazes de auxiliar na hidratação das camadas mais profundas.Por isso, a ingestão adequada de água é fundamental. "Sem água, o corpo sofre com desidratação e a pele torna-se ressecada, opaca e craquelada. Em contrapartida, um organismo bem hidratado se traduz em uma pele mais luminosa, viçosa, saudável e, ainda, com linhas finas menos aparentes", afirma a médica.Além do consumo de água, a hidratação cutânea também pode ser realizada de dentro para fora por meio de nutracêuticos, como o FC Oral, as chamadas cápsulas de caviar. "Por conter ômega-3 vetorizado por fosfolipídeo, que possui identidade com a membrana celular, o ativo promove hidratação, restaurando os danos dessa membrana, e melhora a fluidez, isto é, permite que os nutrientes sejam absorvidos de uma forma mais plena, o que também traz resultados para a hidratação. Além disso, o FC Oral conta com carotenoide, astaxantina e vitamina E, conferindo benefícios no aumento do status antioxidante da pele, reduzindo a inflamação e auxiliando na hidratação por inibir a perda de água transepidérmica, deixando a superfície da pele protegida e hidratada", diz a farmacêutica Patrícia França, gerente científica da Biotec Dermocosméticos.Para potencializar a hidratação proporcionada pelos cosméticos, uma das melhores estratégias é apostar na esfoliação . "O esfoliante ajuda a remover as células mortas da superfície da pele, deixando-a mais suave, luminosa e com aparência renovada. Além disso, aumenta a eficácia dos produtos hidratantes que serão aplicados em seguida", destaca Lilian Brasileiro.Isso não quer dizer, porém, que a esfoliação deve ser realizada todos os dias, sempre antes de aplicar o hidratante. "O uso excessivo do esfoliante retira a camada de gordura saudável da pele, chamada de manto lipídico, piorando o ressecamento e provocando irritação e vermelhidão. Por isso, o recomendado, de maneira geral, é que seja utilizado uma vez por semana ou a cada quinze dias", recomenda Cintia.Os procedimentos em consultório também são grandes aliados da hidratação da pele. Nesse sentido, o destaque é o skinbooster, que consiste em injeções de ácido hialurônico não reticulado. "Ao contrário da substância utilizada em preenchimentos, o ácido hialurônico do skinbooster não promove volume, mas, sim, atrai água para a pele, melhorando a hidratação, o viço e a textura do tecido cutâneo. Além disso, promove estímulo da produção das fibras de colágeno, responsáveis pela firmeza e sustentação da pele, melhorando, consequentemente, a aparência de rugas e linhas finas", afirma Paola Pomerantzeff.Outra excelente opção é a hidrodermoabrasão do HydraFacial, que promove uma poderosa hidratação da pele enquanto limpa, esfolia e extrai sujidades de maneira agradável. "Ao unir limpeza de pele com aplicação de poderosos boosters, o procedimento é capaz de proporcionar um verdadeiro skincare de consultório, passando por todas as etapas indispensáveis no cuidado diário com a pele, mas de maneira muito mais potente. Dessa forma, melhora instantaneamente a qualidade do tecido cutâneo, uniformizando a textura e aumentando a firmeza, viço, maciez, hidratação e brilho da pele", explica o dermatologista membro da Sociedade Brasileira de Dermatologia (SBD), expert em tecnologias dermatológicas e ex-coordenador do Departamento de Laser e Tecnologias da SBD (2017-2021), Renato Soriani.O médico ainda afirma que, ao desobstruir os poros e melhorar a hidratação e vascularização da pele, o procedimento também aumenta a penetração e eficácia dos cosméticos utilizados diariamente na rotina skincare.