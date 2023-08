683

Atividade física ideal para melhorar a fertilidade é a de média intensidade Freepik

Já é bem estabelecido que, para melhorar a saúde reprodutiva, é indicado ter uma dieta saudável, evitar o consumo de álcool e tabagismo e lutar contra o sedentarismo. No entanto, as diretrizes sobre o impacto dos níveis de exercício e atividade física na fertilidade e na probabilidade de concepção carecem de clareza. Um estudo de revisão recente do F&S Reports, publicação da American Society for Reproductive Medicine, indicou que as mulheres podem continuar seu regime de exercícios enquanto tentam engravidar, desde que compensem o déficit de energia aumentando a ingestão calórica. Também mostrou que níveis vigorosos de exercício aeróbico melhoram as chances de concepção para mulheres com síndrome do ovário policístico.





"Vários outros estudos já relataram que, quando a atividade física não é totalmente desgastante, o praticante não usa esteroides e a alimentação é correta, experimentam diversos benefícios, com maiores chances de conceber um filho", destaca o especialista em reprodução humana e diretor clínico da clínica Mater Prime, em São Paulo, Rodrigo Rosa. "Além das causas naturais e do envelhecimento , sabemos que há um impacto da vida moderna e dos maus hábitos de vida nas causas da infertilidade. O sedentarismo e a obesidade , por exemplo, também dificultam muito a concepção de um filho", acrescenta.A advogada Tatiana Pavan, de 34 anos, e o marido, o empresário Alex Soares Marques, de 38 anos, sabem bem disso. Após três anos tentando engravidar, em 2018, o casal sofreu um aborto espontâneo em oito semanas. Em maio de 2019, tentaram fertilização in vitro e não conseguiram engravidar, mas, orientados por Rodrigo Rosa, adicionaram atividade física à rotina, aliado a mudanças no estilo de vida e, em setembro do mesmo ano, conseguiram engravidar, naturalmente, do João Pedro, que nasceu em junho de 2020.E no caso dela, o problema não era o peso corporal. "Eu sou considerada uma pessoa magra, mas era bem sedentária. Comia besteira, não engordava e não fazia atividade física. Não gostava mesmo, deixava isso muito claro. Meu marido ainda fazia uma atividade física alguns anos antes da gente tentar engravidar, mas como estávamos passando por esse processo de tentativas, ficamos bem estressados e ele não estava fazendo nenhuma atividade", conta.Com a orientação do médico, os hábitos mudaram. "Eu ia para academia e pensava: 'Meu Deus, se eu correr mais cinco minutos pode ser que eu consiga meu bebê'. Eu chorava muito por isso, mas ter essa rotina de exercícios me fez até pegar gosto de ir para academia. Mandávamos foto para o Rodrigo e sempre tivemos o incentivo dele. Também parei de exagerar em carboidratos, pizzas, hambúrgueres, porque eu pensava que se eu comesse ia prejudicar meu corpo. Faríamos uma nova fertilização em outubro; de maio até outubro, fomos para a academia praticamente todos os dias da semana. E em setembro conseguimos engravidar naturalmente, sem precisar de fertilização", explica Tatiana.No estudo de revisão, os pesquisadores trouxeram dados para recomendar que as mulheres que estão tentando engravidar podem continuar seu regime regular de exercícios se equilibrarem seu gasto de energia aumentando sua ingestão calórica. "Entre as mulheres com síndrome do ovário policístico, treinamento de resistência e níveis vigorosos de exercícios aeróbicos foram associados a benefícios reprodutivos", diz o médico. As recomendações devem incluir um regime de exercícios sustentáveis por longos períodos, de acordo com o estudo.O médico explica que o ideal é que a atividade física seja realizada, no mínimo, três vezes por semana, cerca de 150 minutos. "A atividade física ideal para melhorar a fertilidade é a de média intensidade. Em alguns casos, como em casos de SOP (Síndrome do Ovário Policístico), pode ser realizada a modalidade HIIT, mas o ideal são atividades físicas moderadas. Para os homens, qualquer atividade física está liberada, com exceção de ciclismo em alta intensidade ou frequência, o que pode piorar a produção de espermatozoides e aumentar a fragmentação do DNA espermático", destaca o especialista.O médico destaca que homens que participaram de programas de fertilização in vitro e realizaram exercícios regulares moderados a vigorosos tinham concentrações de espermatozoides mais altas do que os homens menos ativos. "Esse é um dado importante, porque o hábito de vida de ambos, tanto do homem quanto da mulher, importa para o sucesso da fertilização", explica o especialista. "É de vital importância que os médicos de fertilidade aconselhem as pacientes sobre os fatores de risco modificáveis do estilo de vida", diz Rodrigo.Um dos grandes benefícios do exercício físico com relação à fertilidade está no melhor controle do peso. De acordo com o médico, além de favorecer o surgimento de doenças como diabetes e hipertensão, que podem causar problemas durante a gestação, a obesidade também possui influência direta sobre a fertilidade.No caso dos aeróbicos, o médico lembra que a corrida está ligada a uma maior produção de serotonina, hormônio do prazer, ao mesmo tempo em que permite modulação do estresse, por meio da diminuição dos níveis de cortisol. "Altos níveis de estresse podem tornar as chances de um casal engravidar menores. Isso porque o estresse causa processos fisiológicos que podem interferir na produção de hormônios reprodutivos importantes, além de, no homem, favorecer o surgimento de proteínas inflamatórias que prejudicam a qualidade do esperma", diz o especialista."Nosso corpo é uma máquina de gastar energia, mas quando isso não acontece, podemos ter problemas de insônia, que também são prejudiciais à fertilidade. O sono é fundamental para o bom funcionamento da hipófise, glândula presente no cérebro que é responsável pela produção de uma série de hormônios, inclusive daqueles responsáveis pela estimulação dos ovários e dos testículos. Logo, quando o período de repouso é curto ou de pouca qualidade, essa glândula não funciona da maneira como deveria, o que, consequentemente, interfere na fertilidade."O médico também diz que há um benefício mental quando o paciente começa a praticar atividade física e superar seus próprios limites. "Isso acaba funcionando como um parâmetro para sua vida e, geralmente, ele consegue ter a mesma determinação na alimentação e também largando vícios como tabagismo e álcool, que também interferem negativamente na fertilidade", diz o médico.No entanto, o especialista faz uma ressalva: tudo em excesso faz mal, o que também vale para a realização de atividade física. "O excesso de exercícios físicos, o overtraining, também prejudica o funcionamento da hipófise e, por consequência, os níveis dos hormônios envolvidos na fertilidade. Além disso, muitas pessoas que realizam atividade física intensiva sem uma recuperação adequada fazem uso de medicamentos que simulam os efeitos da testosterona como forma de acelerar o ganho de massa muscular, o que pode causar impotência e perda de apetite sexual nos homens e desequilíbrios hormonais e dificuldade no crescimento do endométrio em mulheres, o que reduz as chances de gravidez e aumenta os riscos de aborto", destaca o médico."Caso o casal perceba que está tendo problemas para engravidar, é importante que ambos consultem um médico especializado, já que apenas ele poderá realizar uma avaliação e identificar a real causa do problema, recomendando assim o tratamento adequado ou, quando a causa da infertilidade não pode ser revertida, métodos de reprodução assistida", aponta Rodrigo.