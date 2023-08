SIGA NO

Sedentarismo: inatividade física está associada a diversos problemas de saúde, como obesidade, diabetes tipo 2, hipertensão, câncer entre outras Jan Vasek/Pixabay





A inatividade física é um problema que tem preocupado cada vez mais a comunidade médica e científica. De acordo com um estudo do Pennington Centro de Pesquisa Biomédica e Escola Arnold de Saúde Pública, da Universidade da Carolina do Sul, nos Estados Unidos, o sedentarismo pode ser tão prejudicial à saúde quanto o hábito de fumar.





De acordo com estimativas globais, 9,4% de todas as 57 milhões de mortes ocorridas em 2008 em todo o mundo podem ser atribuídas à inatividade física, o que representa mais de 5 milhões de óbitos. Isso mostra que a falta de atividade física é um problema de saúde pública que precisa ser abordado com urgência.

Problema de saúde pública

O hábito de fumar deve ser eliminado da vida de quem deseja uma vida saudável e com saúde Cheryl Holt/Pixabay



O médico nutrólogo Ronan Araujo comenta que o sedentarismo é um grave problema de saúde pública no país. Estima-se que mais da metade da população brasileira não pratique atividade física suficiente para manter uma boa saúde. Fatores como urbanização, avanços tecnológicos e o cenário atual da rotina dos brasileiros contribuem cada vez mais para o sedentarismo.



Estudos indicam que para prevenir esses problemas, é recomendado que as pessoas façam pelo menos 250 minutos de exercícios físicos em média e alta intensidade, que combinem atividades de força e atividades cardiorrespiratórias. É importante lembrar que essas diretrizes não sugerem apenas a prática de exercícios físicos, mas também a redução do tempo sedentário e a melhoria da aptidão cardiorrespiratória.

“Um corpo que não se mexe é um corpo que não tem todos os benefícios de um condicionamento cardiovascular adequado. Além disso, a falta de atividade física pode causar uma série de problemas, como lesões na superfície dos vasos sanguíneos, que podem ser mais elevadas em pacientes sedentários", explica Ronan Araujo.

Por isso, é fundamental que as pessoas se conscientizem da importância da atividade física para a saúde e adotem um estilo de vida mais ativo e saudável. O exercício físico não apenas ajuda a prevenir doenças, mas também pode melhorar a qualidade de vida e aumentar a longevidade

Alguns benefícios da atividade física

Melhora do condicionamento cardiovascular e respiratório;

Redução da pressão arterial;

Controle do peso corporal e da gordura corporal;

Aumento da força e da flexibilidade muscular;

Melhora da postura e da coordenação motora;

Redução do estresse e da ansiedade;

Melhora do humor e da autoestima;

Aumento da disposição e da energia;

Melhora da qualidade do sono;

Prevenção de doenças crônicas, como diabetes, hipertensão, doenças cardíacas e câncer.

É importante lembrar que a atividade física deve ser praticada de forma regular e moderada, respeitando os limites do corpo e a orientação de um profissional de saúde. Além disso, é fundamental adotar um estilo de vida mais ativo e saudável, incluindo hábitos alimentares adequados e a redução do tempo sedentário.





Ronan Araujo recomenda, "o exercício não é apenas uma forma de manter o corpo em forma, mas também de manter a mente equilibrada. É fundamental adotar um estilo de vida mais ativo e saudável, incluindo atividades físicas e hábitos alimentares adequados, para garantir uma vida mais longa e com qualidade".