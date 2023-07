Na estação mais fria do ano é mais comum o surgimento de lesões durante a prática de exercícios físicos. Eles são imprescindíveis, para é hora de ter mais atenção Danielle Cerullo/Unsplash

No frio é preciso estar atento a uma série de cuidados em relação à saúde. Estar bem agasalhado, manter a vacinação em dia, buscar uma alimentação balanceada e manter o consumo de água são algumas dicas essenciais. Manter a rotina de atividades físicas também é fundamental, mas com cuidado redobrado.