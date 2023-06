Banana: fruta poderosa para amadores e profissionais em atividades físicas

A banana, fruta originária da Ásia, é atualmente cultivada em diversas partes do mundo e se destaca por sua versatilidade, podendo ser consumida sozinha ou em várias receitas. A nutricionista Renata Branco enfatiza o consumo dessa fruta por atletas de diferentes níveis.

A banana é uma grande aliada para atletas amadores e profissionais, pois é rica em carboidratos, fornecendo energia ao organismo. Segundo Renata Branco, a quantidade de carboidratos varia conforme o grau de controle da fruta, afetando também seu índice glicêmico. Quanto mais madura a banana, maior o índice glicêmico. Um nutricionista explica que esses carboidratos ajudam a relatar o estoque de glicogênio muscular e hepático, mantendo os níveis de glicose no sangue estáveis %u200B%u200Be observando o risco de lesões.

A banana também é eficaz na prevenção de câimbras durante os treinos, devido à sua riqueza em potássio. Renata Branco destaca que a fruta auxilia no equilíbrio eletrolítico durante o exercício e minimiza as câimbras em atletas , que perdem potássio significativamente através da transpiração. Além disso, a banana contém magnésio, um elemento crucial para o desempenho muscular.