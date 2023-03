Dieta da banana: promessa de emagrecimento rápido viraliza no Brasil

Saciedade x carboidrato “A redução de peso defendida pela dieta da banana se daria pela saciedade causada pela fruta, ao criar uma espécie de gel no estômago que levaria à demora da digestão, porém, o consumo exagerado da fruta pode dificultar o emagrecimento, justamente por ela ser “A banana é uma fruta classificada como um alimento com alto valor nutricional, sendo rica em potássio, vitaminas do complexo B, magnésio, fibras e triptofano. A fruta também tem efeito antioxidante, antibacteriano, antitrombótico, vasodilatador, anti-inflamatório e anticarcinogênico, que comprovam que a fruta pode ser explorada como uma fonte alimentar barata e rica em fibras dietéticas”, explica o médico nutrólogo Jefferson Alexandre, que faz parte do time da Odara, centro de bem-estar que integra estética, academia e spa, de Campinas (SP).“A redução de peso defendida pela dieta da banana se daria pela saciedade causada pela fruta, ao criar uma espécie de gel no estômago que levaria à demora da digestão, porém, o consumo exagerado da fruta pode dificultar o emagrecimento, justamente por ela ser rica em carboidratos , o que aumenta o valor calórico das refeições”, complementa o nutrólogo Jefferson Alexandre

Outros pontos de atenção levantados pelo especialista em medicina integrativa e longevidade são as orientações dispostas nas dietas, já que as mesmas precisam ser baseadas nos gastos energéticos e taxas metabólicas de cada pessoa, sendo necessário distribuir os nutrientes nos horários e refeições corretas.



“É imprescindível o acompanhamento de um profissional especializado, para um projeto alimentar personalizado que entenda todas as exigências de cada paciente e trabalhe em conformidade com o organismo para benefícios reais. Na dieta da banana, por exemplo, a refeição principal do dia acaba tendo pouca variedade de nutrientes, o que, ao longo do tempo, pode ocasionar falta de energia para realizar atividades do cotidiano. É preciso que as refeições sejam equilibradas e combinem carboidratos, proteínas e lipídios”, explica o nutrólogo. Pacientes renais crônicos e diabéticos